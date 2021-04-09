هل من الآمن النوم على البطن أثناء الحمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 أبريل 2021 07:49 مساءً - جدول المحتوى

1.هل يمكنك النوم على بطنك عند الحمل؟

2.متى يجب التوقف عن النوم على المعدة أثناء الحمل؟

3.نصائح للنوم بشكل أفضل أثناء الحمل

إذا كنتِ معتادة على النوم على البطن، فقد لا تشعرين بالراحة في هذا الوضع أثناء الحمل، مع نمو البطن، قد يصبح من الصعب النوم لأنه مؤلم، أوضحت الدكتورة أميمة فاروق استشاري النساء والتوليد، ما إذا كان بإمكانك النوم على بطنك أثناء الحمل، ونقدم لك بعض النصائح لمساعدتك على النوم بشكل أفضل.

1.هل يمكنك النوم على بطنك عند الحمل؟

النوم

قد لا يكون النوم على بطنك خياراً جيداً أثناء الحمل مع تقدم الحمل، يصبح الرحم أثقل، مما يجعل النوم في هذا الوضع غير مريح.

إذا كنت تنامين على المعدة، يمكنك الاستمرار في النوم في الأشهر الثلاثة الأولى.

خلال الثلث الثاني من الحمل، قد تبدئين في الشعور بحرقة المعدة، والتي تحدث عندما ترتد محتويات المعدة أو تتدفق عائدة إلى المريء، قد يؤدي النوم على المعدة أيضاً إلى إبطاء عملية الهضم، مما يؤدي إلى الاحتفاظ بالطعام في المعدة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تفاقم حرقة المعدة والإمساك.

خلال الثلث الثالث من الحمل، يجعل نتوء الحمل النوم على المعدة غير مريح.

2.متى يجب التوقف عن النوم على المعدة أثناء الحمل؟

التوقف عن النوم على البطن

يجب أن تتوقفي عن النوم على بطنك متى شعرتِ بعدم الراحة، قد تتمكنين من النوم حتى الأسبوع السادس عشر إلى الأسبوع الثامن عشر من الحمل، النوم على بطنك بعد هذه الفترة يصبح غير مريح.

قد يكون النوم على الظهر أيضاً غير مريح؛ لأن وزن الجنين المتنامي يضغط على الوريد الأجوف السفلي (الوريد الكبير الذي ينقل الدم غير المؤكسج من الجزء السفلي من الجسم إلى القلب) يبطئ عودة الدم إلى القلب، ويحد من تدفق الدم إلى الجنين، ينشأ النوم على ظهرك من آلام الظهر، وصعوبة التنفس، وتقليل كفاءة عملية الهضم، والتداخل مع الدورة الدموية، وربما يتسبب في انخفاض ضغط الدم، ويقلل تدفق الدم إلى الرحم مما يعطي الطفل كمية أقل من الأكسجين والمغذيات.

وسادة الحمل أثناء النوم على المعدة

إذا كنتِ تنامين على بطنك وتفضلين الاستمرار في النوم في نفس الوضع في الأشهر الثلاثة الأولى، يمكنك وضع وسادة حمل (وسادة على شكل كعكة أو إسفين) أسفل بطنك للحصول على الدعم.

مساوئ النوم على المعدة

قد يؤدي الوزن الزائد في منتصف الجسم إلى زيادة الشد على العمود الفقري، مما يتسبب في آلام الظهر. قد تضيف ضغطاً إضافياً على الثديين مما يسبب الألم.

النوم على المعدة أثناء الحمل

قد تفكرين في النوم على جانبك، ويفضل أن يكون ذلك على جانبك الأيسر أثناء الحمل، أفضل طريقة للنوم خلال الليل، هذا الوضع يحسن تدفق الدم والعناصر الغذائية منك للجنين النامي ولا يضغط على الكبد، قد يحسن أيضاً أداء الكلى من خلال المساعدة في التخلص من الفضلات والسوائل من الجسم، مما يقلل بدوره من التورم في الكاحلين والقدمين واليدين. إن وضع وسادة بين ركبتيك يمكن أن يجعل نومك أكثر راحة لك.

3.نصائح للنوم بشكل أفضل أثناء الحمل

نصائح للنوم

يمكنك اتباع هذه النصائح للحصول على نوم أفضل:

اشربي المزيد من الماء (أو السوائل) خلال النهار، وأقل قبل وقت النوم لتجنب كثرة التبول.

يمكن لتقنيات الاسترخاء مثل اليوجا وتمارين التنفس والتأمل أن تخفف من التوتر، وتقلل من أي اضطرابات في النوم.

استخدمي وسائد الحمل لكامل الجسم والوسائد الداعمة للحصول على دعم إضافي. يمكن أن تجعلك تشعرين بالراحة وتحسن النوم.

لا تأكلي الأطعمة الحارة أو المقلية؛ لأنها قد تؤدي إلى الحموضة المعوية وتعطيل نومك.

لمنع الغثيان، قد تتناولين بعض الوجبات الخفيفة مثل البسكويت المملح. هذا يمكن أن يحد أيضاً من جوعك في منتصف الليل.

استمعي إلى بعض الموسيقى الهادئة والمهدئة قبل النوم يمكن أن يريحك من التوتر ويساعدك على النوم بشكل أفضل.

خذي حماماً دافئاً قبل النوم ببضع دقائق يهدئ الأعصاب المتوترة ويحسن النوم.