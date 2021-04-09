كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 أبريل 2021 07:49 مساءً - جدول محتوى

1-نسبة نجاح عملية أطفال الأنابيب

2-عوامل نجاح أو فشل عملية أطفال الأنابيب

3-خطوات عملية أطفال الأنابيب

4-أسباب فشل عملية أطفال الأنابيب

5-هل يعني فشل عملية الأنابيب..استحالة الحمل؟

تعدّ عمليّة أطفال الأنابيب أحد تقنيات التلقيح الصناعي، وتُستخدم هذه التقنية للمساعدة على علاج عدد من مشاكل العقم المختلفة، ويذكر أنّ أول عمليّة تلقيح صناعيّ ناجحة تمّت عام 1978 في إنجلترا، وعلى الرغم من أن تقنية أطفال الأنابيب أصبحت منتشرة جداً ونسبة نجاحها عالية، فهناك أيضاً نسبة فشل ولا تنجح دائماً، فماهي أسباب فشل عملية أطفال الأنابيب؟ وماذا بعد فشلها؟ وما هي تفاصيل هذه العملية؟..ومعلومات أخرى نعرفها من الدكتور إبراهيم حمّاد أستاذ أمراض النساء والولادة بمستشفى المصريين بالجيزة.

1- نسبة نجاح عملية أطفال الأنابيب

نسبة نجاح أطفال الأنابيب 45،4% للسيدات أقل من 35 عاما

للسيدات اللاتي أعمارهن أقل من 35 عاماً 54.4% تقريباً .

. من 35-37 عاماً 42% تقريباً .

. ومن 38-40 عاماً 26.6% تقريباً .

. وتقل هذه النسبة كثيراً فوق الأربعين لتكون في سن 41-42 نحو 13.3 %

% وفوق 43 عاماً 3.9 %.

وتزداد نسب نجاح عمليات أطفال الأنابيب بزيادة عدد مراتها لتصل لذروة نجاحها في المحاولة الثالثة، بحسب بعض الدراسات.

2- عوامل نجاح أو فشل عمليّة أطفال الأنابيب

عُمر الأم: تزداد فرصة نجاح عمليّة التلقيح الصناعيّ كلما كانت الأم أصغر بالعُمر، حيثُ إنّ زيادة عُمُر الأم على 41 عاماً يقلل من نسبة نجاح العمليّة .

. حالة الجنين: قد تنخفض نسبة نجاح عملية التلقيح الصناعيّ في حال نقل البويضة الملقّحة إلى رحم الأم قبل نموها إلى مرحلة مناسبة، نظراً إلى أنّ بعض الأجنة لن تعيش حتى يحين الموعد المناسب لغرسها في رحم الأم .

. فرصة نجاح عمليّة التلقيح الصناعيّ أعلى لدى النساء اللاتي .. قد حملن مسبقاً، عن النساء اللاتي لم يحملن أبداً في السابق، كما تنخفض نسبة نجاح هذه العمليّة في حال إجراء العملية سابقاً وفشلها .

.. . بعض العوامل الحياتيّة قد تؤدي إلى انخفاض نسبة نجاح عمليّة التلقيح الصناعيّ، مثل: تناول المشروبات التي تحتوي على مادّة الكافيين بنسبة عالية، أو استخدامها لبعض أنواع الأدوية .

. كما تؤدي المعاناة من السمنة إلى خفض نسبة نجاح هذه العمليّة، ومن الجدير بالذكر أنّ تدخين المرأة يخفض نسبة نجاح عمليّة التلقيح الصناعيّ بما يصل إلى 50% تقريباً؛ لذلك يجب الحرص على اتباع نمط حياة صحيّ لزيادة فرصة نجاح العمليّة .

3-خطوات عملية أطفال الأنابيب

صورة تعبيرية .. لعملية أطفال الأنابيب

تحفيز الإباضة: تُنتج المرأة بويضة واحدة في كل شهر تقريباً في الحالات الطبيعيّة، ولزيادة فرصة نجاح عمليّة التلقيح الصناعيّ يحتاج الطبيب إلى أكثر من بويضة لإجراء التخصيب

لذلك يتمّ إعطاء المرأة مجموعة من الأدوية المعروفة بأدوية الخصوبة للمساعدة على تحفيز الإباضة وإنتاج أكثر من بويضة واحدة .

. استرداد البويضة: يتمّ فيها تخدير المرأة، ويقوم الطبيب باستخدام جهاز التصوير بالموجات فوق الصوتيّة لمساعدته على إدخال إبرة دقيقة وصولاً إلى المبايض

ثمّ يتمّ شفط البويضات والسائل الموجود في الحويصلات، أو الأكياس المسؤولة عن حمل البويضات داخل المبايض .

. التخصيب: يتمّ خلال هذه المرحلة تلقيح البويضات؛ وذلك بجمع البويضات المستخرجة من المبايض ومزجها مع السائل المنويّ المُستخرج من الرجل، وعملية التخصيب تحدث بعد التلقيح بساعات قليلة .

. زراعة الأجنّة: بعد انتهاء عمليّة التخصيب تبدأ الخلايا بالانقسام داخل البويضة ليبدأ تشكّل الجنين، وتتمّ مراقبة انقسام الخلايا خلال هذه المرحلة

والتي تمتدّ إلى خمسة أيام تقريباً قبل زرع البويضة في الرحم؛ للتأكد من عدم وجود مشكلة في عمليّة التخصيب وانقسام الخلايا بشكلٍ طبيعيّ .

. النقل: بعد التأكد من سلامة البويضة ونمو الجنين بدرجة مناسبة، يتمّ نقل البويضة المخصبة إلى داخل رحم المرأة في عمليّة بسيطة داخل عيادة الطبيب، ودون الحاجة إلى تخدير المرأة .

4- أسباب فشل عملية أطفال الأنابيب

بطانة الرحم الرقيقة سبب في فشل عملية أطفال الأنابيب

نقص تقبل بطانة الرحم للجنين وذلك قد يحدث نتيجة لوجود مشاكل في الرحم، والتي تعيق انغراس الجنين في بطانة الرحم، وتقلل تقبل بطانة الرحم للجنين .

. بطانة الرحم الرقيقة: التي تعيق عملية الانغراس وتغذية الجنين، الخلل في تنظيم السيتوكينات: وهي بروتينات مسؤولة عن نقل الإشارات والتواصل بين الخلايا، والتي لها دور مهم في المناعة والتطور الجنيني .

. المشاكل المناعية: بسبب اختلال المناعة ومهاجمتها لخلايا الرحم أو للجنين، وتتسبب في فشل الحمل .

. فرط التخثر: أو أهبة التخثر، وهو اضطراب في تجلط الدم يزيد من حدوث التجلطات وفشل الحقن المجهري، خاصة إن كان وراثياً .

. العدوى: كالتهابات بطانة الرحم البكتيرية، والتي قد لا تظهر لها أعراض لكنها تظهر بالتحاليل والأشعة، وتتسبب في فشل الحمل .

. خلل الكروموسومات القادمة من أمشاج الرجل أو المرأة، ما ينتج عنه جنين معيب لا يكتمل نموه ويفشل في الانغراس .

. بطانة الرحم المهاجرة والتي تقل فيها استجابة المبيضين وبطانة الرحم للجنين وجودة الجنين والانغراس، خاصة في الحالات الشديدة .

. انسداد قناة فالوب بسائل شفاف، وهذا السائل يكون قاعدياً قليلاً، وقد يحتوي على الخلايا المناعية التي قد تسبب تسمم الجنين أو تؤثر في بطانة الرحم .

. تناول المنشطات بأقل من المطلوب مما يؤثر في جودة بطانة الرحم والجنين؛ فالأدوية المنشطة إن لم تؤخذ بالشكل المحدد والمطلوب قد تضر أكثر مما تنفع .

5-هل يعني فشل عملية أطفال الأنابيب..استحالة الحمل؟