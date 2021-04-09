متى يجب الصيام على الطفل من الناحية الصحية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 أبريل 2021 07:49 مساءً - تفرح الأمهات فرحة غامرة حين يصبح الطفل قادراً على الصيام مثله مثل الكبار، أما الأب فهو يشعر بالزهو والفخر، فذلك يعني أن رجلاً صغيراً قد بدأ يكبر في البيت، ولذلك فيجب أن تظل هذه المشاعر في البيت خلال رمضان دون أن نضر بصحة الطفل، وعليه فيجب أن تكون هناك شروط لصيام الطفل من الناحية الصحية، يمكن التعرف عليها من خلال اللقاء مع طبيب الأمراض الباطنية رامي سليم حيث يشير للآتي.

شروط صحية لصيام الطفل

عدم ظهور أعراض الأنيميا عليه

نسبة الهيموجلوبين في دم الطفل يجب أن تكون عالية ومناسبة لوزنه وعمره؛ لأن نقص الهيموجلوبين يؤدي لشعور الطفل بالضعف ونقص الطاقة خلال النهار.

خلو الطفل من مرض السكر أي سكري الأطفال؛ لأن الأطفال عموماً يتعرضون لنقص السكر خلال الصيام.

إصابة الطفل بسوء التغذية بصفة عامة مما يؤثر على قدرته على الصوم.

وجود مشاكل في الغدة الدرقية لدى الطفل وتؤدي لشعوره بالتعب والإرهاق على الدوام.

إصابة الطفل بالفشل الكلوي يمنع صيامه.

وجود التهابات شديدة لدى الطفل مما يؤثر على صحته مثل التهاب المجاري البولية وحيث يحتاج لشرب الكثير من السوائل للتعافي منها.

وجود الإسهال والنزلات المعوية التي تؤدي لفقدان الجسم الكثير من السوائل، وتعرض الطفل للجفاف.

متى يجب أن يفطر الطفل على الفور؟

يمنع الطفل المصاب بالسكر من الصوم

في حال لاحظت الأم اصفرار وجه الطفل وشحوب بشرته.

جفاف جلد الطفل بحيث إذا قامت بجذب جلد ذراعه فهو لا يعود لمكانه مما يعني أن الطفل يعاني من الجفاف.

في حال انخفاض السكر عند الطفل فقد يدخل في غيبوبة وفقدان الوعي المفاجئ.

في حال اشتكى الطفل من تسارع ضربات قلبه مما يعني أنه يعاني من نقص الحديد في جسمه.

كيف تتأكدين من عدم وجود خطر على صحة طفلك من الصيام؟

يبدو الطفل نشيطاً

في حال كان طفلك يبدو نشيطاً ويمارس كل أنشطته المعتادة.

لا يعاني من نقص مفاجئ في الوزن.

لا ينام كثيراً خلال النهار.

قد تستمر بعض الأعراض في الأيام الأولى فقط، فيجب على الأم عدم القلق، بل تختفي مع تعود الطفل حيث يبدأ الجسم باستهلاك الدهون المخزونة في جسمه والاستفادة منها في منحه الطاقة خلال اليوم.

ويجب أن تعلم الأم أن الصيام الصحي يعزز من مناعة جسمه.

في حال كان الطفل يتناول الإفطار الصحي والسحور المناسب لمده بالطاقة خلال النهار.

ويجب أن تطمئن الأم على أن طفلها لن يعاني من متاعب في الصيام إذا كان لا يكثر من الحلويات والمخللات على مائدتي الإفطار والسحور؛ لأنها من الخيارات السيئة في رمضان وتسبب الجوع وزيادة الشعور بالعطش وانسحاب الطاقة من الجسم.

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