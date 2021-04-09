4 حالات خطيرة وراء دراسة جديدة لـ"جونسون أند جونسون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية، الجمعة، أنها تدرس إصابات بتجلط الدم بعد أخذ لقاح "جونسون أند جونسون" بعد تسجيل 4 حالات بينها وفاة.

وذكرت الهيئة أنَّ لجنتها الخاصة بالسلامة "بدأت تدرس تقارير للتحقق من حالات تجلط الدم بعد أخذ اللقاح".



وأضافت أن 3 حالات سُجِّلت في الولايات المتحدة ورابعة خلال تجارب سريرية في موقع لم يحدد.

وأجاز الاتحاد الأوروبي استخدام اللقاح لكنه لم يبدأ بالتطعيم به.

وقالت الوكالة: "تم الإبلاغ بعد التطعيم بلقاح جونسون (اسم الفرع الأوروبي للعملاق الأمريكي)، عن 4 حالات خطيرة من الجلطات غير العادية المرتبطة بمستويات منخفضة من الصفائح الدموية".

وأجازت الهيئة الأوروبية لقاح "جونسون أند جونسون"، ومن المقرر أن يبدأ إعطاؤه في دول الاتحاد الأوروبي في أبريل/نيسان الحالي.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي قامت فيه الهيئة التي تتخذ من أمستردام مقراً بدراسة حالات جلطات دموية لدى أشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا وأقرّت بأنها يجب اعتبارها آثارًا جانبية للقاح، وإن كانت نادرة.

ويستخدم كلا اللقاحين فيروسات غدية كناقل.