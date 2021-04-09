"الصحة العالمية" تعلن إحصائية صادمة في توزيع لقاحات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الجمعة، إن هناك اختلالا صادما في توزيع لقاحات كورونا على مستوى العالم.

وأضاف جيبريسوس في إفادة صحفية أنَّ معظم الدول ليس لديها ما يقترب من الجرعات الكافية لتطعيم العاملين في القطاع الصحي وغيرهم من المعرضين لمخاطر عالية من الإصابة.



وأشار إلى أنَّ أكثر من 700 مليون جرعة لقاح استُخدمت على مستوى العالم لكن 87% منها ذهبت إلى الدول عالية الدخل أو الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل، في حين حصلت الدول منخفضة الدخل على 0.2% فقط من الجرعات.

وتابع: "تقريبا واحد من كل أربعة في المتوسط تلقوا لقاحات كوفيد-19 في الدول مرتفعة الدخل. في الدول منخفضة الدخل واحد من بين أكثر من 500".

أكثر من 2.9 مليون وفاة

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 2,903,907 أشخاص في العالم منذ ظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (560,115) متقدمة على البرازيل (345,025) والمكسيك (206,146) والهند (167,642) والمملكة المتحدة (126,980).