شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يقدم نصيحة مهمة لمرضى «الضغط» خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، نصيحة مهمة لمرضى ضغط الدم، بشأن تناول جرعات العلاج خلال شهر رمضان.

وقال “الذيابي” في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”: إنه يُنصح بتناول دواء الضغط بعد صلاة التراويح، في حال الجرعة الواحدة يوميًا.

وأضاف أن ذلك يأتي من أجل إعطاء الجسم وقت كافٍ لتعويض السوائل المفقودة من ساعات الصيام الطويلة، وتفادي هبوط الضغط.