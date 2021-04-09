دراسة جديدة تنصح باستخدام كمامة خماسية الطبقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة جديدة أن استخدام أقنعة واقعية (كمامات) ذات 5 طبقات هو الدرع الأكثر فعالية ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

وجدت دراسة أجراها باحثون في مركز أبحاث جامعة بوبانسوار الهندية أن الأقنعة ذات الخمس طبقات هي الدرع الأكثر فعالية ضد فيروس كورونا المستجد، لأنها توفر الحماية القصوى من قطرات الهباء الجوي التي يتم تسريبها أثناء التنفس وتظل عالقة في الهواء، حسب موقع "ريبابلك وورلد" الهندي.



وقال الموقع، في تقرير نشره، الخميس، إن نتائج الدراسة تسلط الضوء على أن القناع والتهوئة الكافية هي الخطوات الرئيسية للحد من انتشار "كوفيد-19" في الأماكن المغلقة.

وأشار الموقع إلى أن الهدف من الدراسة، التي تم اختيارها باعتبارها "مميزة" للنشر في مجلة المعهد الأمريكي للفيزياء (AIP) Advances Journal، كان معرفة مدى انتشار قطرات الهباء الجوي، وتسربها من مختلف التدابير الوقائية مثل أقنعة الوجه والدروع أثناء تنفس الشخص، حيث تمت محاكاة أنماط التنفس، والتي تشمل التنفس أثناء الوقوف في حالة الراحة، وكذلك التنفس الأطول قليلاً أثناء ممارسة نشاط معتدل مثل المشي.

ووجد الباحثون أن القطرات الأصغر (قطرها أقل من 10 ميكرون)، التي تخرج من الشخص أثناء التنفس، يمكن أن تنتقل لمسافة تصل إلى 4 أقدام في 5 ثوانٍ.

وأوصى الباحثون بضرورة عدم استخدام القناع الجراحي أثناء المحادثات العادية، قائلين إن تركيبات القناع الجراحي ودرع الوجه غير مُحبَذة للاستخدام في المستشفيات، والأماكن الأخرى التي يصعب فيها اتباع إرشادات صارمة للتباعد الاجتماعي، حيث إن تسرب القطرات كان ملحوظاً في هذه الأماكن.

وتابع الموقع: "وعلى الرغم من أن قناع N-95 يعيق تسرب القطرات في الاتجاه الأمامي بشكل كامل، إلا أنه لوحظ تسرب القطرات من الفجوات بين القناع والأنف، ولكن لوحظ أن القناع خماسي الطبقات هو الإجراء الوقائي الأكثر فاعلية لأنه الأقل تسريباً للقطرات".

ونقل الموقع عن مدير المركز آرفي راجاكومار قوله إن الدراسة تسلط الضوء على التدابير الوقائية شائعة الاستخدام مثل أقنعة الوجه والدروع التي لا تمنع تسرب القطرات الناتجة عن التنفس، والتي قد تحتوي على الفيروس، مما قد يؤدي إلى انتقال عدوى "كوفيد-19"، وأمراض أخرى مماثلة عبر الهواء.

وتابع: "هناك حاجة إلى صياغة إرشادات جديدة لتقرير معدل دوران الهواء في الأماكن الضيقة، مع مراعاة تسرب جسيمات الهباء الجوي من مختلف تدابير الحماية".