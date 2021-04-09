شكرا لقرائتكم خبر عن متى يطلب الطبيب إجراء المسح النووى للمرارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فحص المرارة بالمسح النووي هو اختبار لمعرفة كيفية عمل المرارة، ويمكن أن يكشف الفحص عن انسداد في الأنابيب (القنوات الصفراوية) التي تصل من الكبد إلى المرارة والأمعاء الدقيقة (الاثني عشر)، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية إجراء مسح المرارة، وفقاً لموقع " healthlinkbc".

أسباب إجراء فحص المرارة بالمسح النووي

يتم إجراء فحص المرارة بالمسح النووي للأسباب التالية:

- العثور على سبب الألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن.

-التحقق من وظيفة المرارة يمكن إجراء الموجات فوق الصوتية للمرارة قبل فحص المرارة هذا يمكن أن يساعد في إيجاد مشاكل في المرارة إذا كانت الموجات فوق الصوتية طبيعية، فغالبًا ما يتم إجراء فحص المرارة لمعرفة مدى جودة عمل المرارة.

- العثور على سبب اليرقان أو الصفراء.

-العثور على انسداد في القنوات الصفراوية التي تصل من الكبد إلى المرارة والأمعاء الدقيقة (الاثني عشر).

-البحث عن الصفراء التي تسربت بعد الجراحة أو الإصابة.

عادة ما يتم إجراء فحص المرارة بواسطة تقني الطب النووي عادة ما تتم قراءة صور المسح بواسطة أخصائي الأشعة أو أخصائي الطب النووي.

نتائج المسح النووي للمرارة

فحص المرارة هو اختبار مسح نووي خاص يتم إجراؤه للتحقق من كيفية عمل المرارة نتائج فحص المرارة تكون جاهزة في غضون يومين تقريباَ.

تكون النتائج طبيعية إذا:

-تدفقت المادة المشعة بالتساوي عبر الكبد ثم إلى المرارة والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر).

- إذا كانت المرارة طبيعية في الحجم والشكل والموقع.

تكون النتائج غير طبيعية:

-إذا لم تتم إزالة المادة بشكل طبيعي من الدم عن طريق الكبد قد يكون هذا علامة على مرض الكبد.