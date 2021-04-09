“الصحة”: تسجيل 904 إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء 540 ووفاة 9 حالات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 904 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 396758 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 540 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 382198 حالة، لافتًة إلى أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 6737 شخصًا.