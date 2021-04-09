انخفاض وفيات كورونا في المستشفيات للنصف.. ما السر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجد باحثون أمريكيون أن ظهور طرق وعلاجات جديدة لإدارة جائحة كورونا، أدى إلى خفض معدل الوفيات بين المرضى في المستشفيات.

وأظهرت دراسة أمريكية جديدة أن عدد مرضى "كوفيد-19" في مستشفيات الولايات المتحدة الذين ماتوا بسبب المرض قد انخفض بنسبة 50% تقريباً، مرجعة ذلك لظهور طرق جديدة لإدارة الجائحة مع مرور الوقت، وذلك وفقاً لموقع "يو بي آي" الأمريكي.



وقال الموقع، في تقرير نشره، الخميس، إن بيانات الدراسة التي أجراها باحثون في شركة ميرك للأدوية في كينيلورث بولاية نيوجيرسي تكشف أنه في بداية الوباء، في مارس/ آذار 2020، توفي حوالي 11% من المرضى الذين دخلوا المستشفى بعد الإصابة، وهو الرقم الذي ارتفع إلى ما يقرب من 20% في أبريل/ نيسان 2020، قبل أن ينخفض إلى ما يزيد قليلاً عن 9% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وأشار الموقع إلى أن هذه البيانات تتزامن تقريباً مع استخدام "الكورتيكوستيرويدات" وغيرها من العلاجات للمرضى الذين يعانون من أعراض شديدة بسبب "كوفيد-19".

وبحسب الباحثين فإن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً، والذين يُفترض أنهم يتمتعون بصحة أفضل، ليسوا عاملاً في انخفاض معدلات الوفيات المرتبطة بكورونا، حيث كتبوا في الدراسة، التي نُشرت في مجلة JAMA Network Open، الخميس: "لا يبدو أن الانخفاض في معدلات الوفيات مرتبط بالتوزيع العمري لمرضى كوفيد-19 في المستشفيات".

وأضافوا أن التغييرات كانت على الأرجح بسبب العلاجات الجديدة والتحسينات في الرعاية السريرية للمرضى المصابين بالعدوى.

وفي هذه الدراسة، حلل باحثو شركة ميرك بيانات أكثر من 500 ألف مريض عولجوا في 209 مستشفيات في جميع أنحاء البلاد، في الفترة بين مارس ونوفمبر من العام الماضي.

وأظهرت النتائج أن أقل من 10% من المرضى المشمولين في الدراسة ثبتت إصابتهم بـ"كوفيد-19"، وكان حوالي نصف هؤلاء المصابين من الذكور الذين تزيد أعمارهم من 65 عاماً، في حين تراوحت أعمار 27% منهم بين 50 و64 عاماً، فيما كان 25% منهم في سن 18 إلى 49 عاماً.

وتوفى ما يقرب من 12% من المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في المستشفيات، وكان 1% فقط منهم دون سن 18 عاماً، و21% أكبر من 75 عاماً، بحسب الدراسة.

ولاحظ الباحثون أن أكبر انخفاض في معدلات الوفيات المرتبطة بالفيروس خلال فترة الدراسة كان لدى المرضى الذين تبلغ أعمارهم 75 عاماً فما فوق، حيث وصل إلى 17% من 36%، كما أنه انخفض في أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 75 عاماً، إلى 10% من 23%.

ونقل الموقع عن خبير الصحة العامة الأمريكي، براندون براون، قوله إنه على الرغم من أن "الولايات المتحدة لم تكن مستعدة بشكل كبير في بداية جائحة كورونا، إلا أننا تعلمنا بمرور الوقت طرقاً جديدة لعلاج المرضى الذين يعانون من أعراض حادة، وهو السبب في انخفاض معدل الوفيات في المستشفيات".