ارتفاع كبير.. 49% من فحوصات كورونا بغزة "إيجابية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 11 وفاة و1673 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلة بذلك أعلى معدل للإصابات اليومية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الفحوصات الجديدة سجلت بعد إجراء 3400 فحصا مخبريا، وهو ما يعني أن 49 % من الفحوصات كانت إيجابية (مصابة).

وذكرت أن إجمالي المصابين بغزة ارتفع إلى 78980 إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 661 حالة وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 325 حالة، فيما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 259 حالة.

والثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات الحكومية في غزة، أربعة إجراءات جديدة، منها إغلاق المؤسسات التعليمية، لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وقال إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن خلية إدارة الأزمة قررت فرض مزيد من الإجراءات الوقائية؛ لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، وهذا المرة الثانية خلال أقل من أسبوع التي تفرض فيها السلطات المحلية بغزة إجراءات لمواجهة ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.