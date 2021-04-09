"جونسون آند جونسون" تبدأ تجارب لقاحها في الهند قريبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبلغت شركة "جونسون آند جونسون" الجهات التنظيمية في الهند أنها ستبدأ قريباً التجارب السريرية للقاحها ذي الجرعة الواحدة المضاد لكورونا.

وذكرت صحيفة "إنديان إكسبرس"، الجمعة، أن شركة الأدوية والرعاية الصحية الأمريكية العملاقة أرسلت خطاباً إلى المنظمة المركزية لمراقبة معايير الأدوية كتبت فيه أنها "ستقدم طلباً خلال فترة وجيزة للغاية للحصول على تصريح بإجراء تجارب سريرية في الهند".



يأتي هذا التقرير بينما تجد الكثير من مراكز التطعيم في الهند صعوبة في التعامل مع نقص إمدادات اللقاحات في بلد يواجه موجة ثانية من جائحة "كوفيد-19" تجاوز عدد الإصابات بها الموجة الأولى.

لكن الحكومة الهندية أعلنت مراراً عدم وجود عجز في اللقاحات.