جونسون ينعى الأمير فيليب ويعلن الحداد في بريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث، الذي توفي الجمعة، معلنا الحداد في البلاد.

وقال جونسون إن بريطانيا في حالة حداد مع العائلة المالكة والملكة، مضيفا "نتذكر الدوق... قبل كل شيء لدعمه الراسخ لجلالة الملكة".

وتابع جونسون قائلا: "وإلى جلالة الملكة وعائلتها.. قلوب أمتنا معكي اليوم".

وأعلن قصر بكنجهام، الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث عن عمر ناهز الـ 99 عاما.

ودخل الأمير فيليب مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن يوم 16 فبراير/شباط للعلاج من عدوى.

ثم انتقل إلى مستشفى جديد في لندن، "سانت بارثولوميو هوسبيتال"، حيث أجرى فحوصات وتم وضعه تحت الملاحظة بسبب مرض في القلب، موجود من قبل، قبل أن يغادره في 16 مارس/آذار الماضي.