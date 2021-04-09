بالصور .. آخر 3 شهور في حياة الأمير فيليب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يمر شهرا على خروجه من مستشفي"سانت بارثولوميو هوسبيتال" في لندن، ليعلن قصر بكنجهام وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث.

وقال القصر في بيان اليوم الجمعة: "فارق الملك الحياة في سلام صباح اليوم في قصر وندسور.. وتنعى العائلة المالكة والشعوب في أنحاء العالم فقده".



وعلى مدار الثلاثة شهور الماضية، لم يظهر الأمير فيليب إلا من خلال التنقل بين المستشفيات لتلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية وسط إجراءات أمنية واحترازية نظرا لتفشي فيروس كورونا في البلاد.

والخميس 4 مارس/آذار الماضي، أعلن قصر باكنجهام، أن الأمير فيليب، قد خضع "لجراحة ناجحة" جراء مشكلة في القلب.





وقال ناطق باسم الأمير فيليب، دوق أدنبرة، وقتها، إن العملية الجراحية أجريت، وكانت ناجحة.

ودخل الأمير فيليب مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن يوم 16 فبراير/شباط الماضي للعلاج من عدوى، ثم انتقل إلى مستشفى جديد في لندن، "سانت بارثولوميو هوسبيتال"، حيث أجرى فحوصات وتم وضعه تحت الملاحظة بسبب مرض في القلب، موجود من قبل.





وخلال وجوده بالمستشفي زار الأمير تشارلز والده الأمير فيليب (99 عاما) الذي أدخل مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن، "احترازيا" قبل أن ينقل إلى المستشفي الأخرى.





وفي 16 مارس الماضي، قال شاهد من "رويترز"، إن الأمير فيليب غادر مستشفى في لندن كان يُعالج فيه.





ومنذ يونيو/حزيران الماضي، لم يظهر الأمير فيليب حيث أصدر القصر في عيد ميلاده التاسع والتسعين صورة جديدة للزوجين الملكيين المتزوجين منذ 72 عاما، في بداية يونيو الجاري في فناء القصر الواقع على مسافة حوالي 40 كيلومترا غرب لندن.





وظهرت الملكة إليزابيث الثانية بفستان من توقيع أنجيلا كيلي مع بروش (دبوس مزخرف) ماسي على شكل قلب، أما زوجها، فارتدى سترة مع ربطة عنق عسكرية.