شكرا لقرائتكم خبر عن "بودوفوبيا" رهاب يجعل الشخص يخاف من قدميه..ا عرف كل شيء عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البودوفوبيا هي حالة تجعل الناس يعانون من القلق الشديد في أي وقت يتعرضون فيه لقدمهم وهذا القلق شديد لدرجة أن الشخص قد يبذل قصارى جهده لتجنب لمس أو حتى رؤية قدمية، ووفقا لتقرير لموقع healthline الباحثون ليسوا متأكدين بالضبط ما الذي يسبب البودوفوبيا ولكن هناك طرق لتقليل شدة الخوف تدريجيًا بحيث يكون لها تأثير أقل على نوعية الحياة.

ما هي البودوفوبيا؟

هي أحد أنواع الرهاب ، يسبب رهاب البودوفوبيا درجة من الخوف شديدة بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من رهاب الأقدام ، يكون الخوف شديدًا لدرجة أن مجرد التفكير في إمكانية التعرض للأقدام سواء كانت عارية أو بالجوارب أو الأحذية يمكن أن يتداخل مع القدرة على العمل في المنزل أو في المدرسة أو في العمل أو في المجتمع، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يستغرق تجنب الشيء المخيف الكثير من الوقت والطاقة قد تمنعك محاولة تجنب التعرض للقدمين من إنجاز المهام اليومية.

ما هي أعراض رهاب البودوفوبيا؟

يمكن أن يسبب هذا النوع من الرهاب رد فعل عاطفي وفسيولوجي قوي بما في ذلك أعراض مثل:

شعور بالخوف أو الذعر، شعور بالاشمئزاز أو الرعب، التعرق، تسارع ضربات القلب، تهتز، غثيان، ضيق الصدر، ضيق في التنفس، دوخة، إغماء

ما الذي يسبب بودوفوبيا؟

لا يعرف الباحثون بالضبط ما الذي يسبب podophobia إحدى النظريات هي أنه ربما يكون الشخص قد كون رابطًا بين الشيء المخيف في هذه الحالة تكون القدمين هي مصدر الخوف والقلق

قد يكون من السهل رؤية العلاقة بين الحدث المخيف والشيء ، مثل الخوف من القدمين إذا كنت قد عانيت من نوبة مؤلمة أو مؤلمة من الإساءة شملت أقدام شخص آخر.

نظرية أخرى هي أنها ربما سمع المريض شخصًا آخر يصف خطرًا معينًا في كثير من الأحيان لدرجة أنه يتستوعب مخاوف الشخص الآخر.

كيف يتم تشخيص البودوفوبيا؟

إذا كنت تعاني من خوف أو قلق شديد عند التعرض للقدمين وتتداخل هذه الأعراض مع قدرتك على أداء المهام اليومية أو الاستمتاع بحياتك ، فتحدث مع أخصائي الرعاية الصحية أو الصحة العقلية ، مثل طبيب الرعاية الأولية أو المعالج.

لإجراء التشخيص من المرجح أن يطرحوا عليك أسئلة حول:

ما الذي يثير أعراضك (إذا كنت قادرًا على تذكر سيناريوهات عامة أو محددة عند ظهور أعراض الرهاب)

إلى متى استمرت الأعراض

ما هي مجالات حياتك التي تعطلها الأعراض

غالبًا ما يتضمن تشخيص الرهاب المحدد تحديد العديد مما يلي:

استجابة فورية وشديدة للقلق

خوف يفوق بكثير مقدار الخطر الذي تتعرض له

الأعراض التي استمرت أكثر من 6 أشهر

الأعراض التي تمنعك من العمل بطريقة صحية في بعض مجالات حياتك

الأعراض التي لا تفسرها حالة أو تشخيص آخر.

كيف يتم علاج بودوفوبيا؟

يمكن استخدام الأدوية لعلاج بعض أعراض القلق، ولكن بالنسبة للعديد من الأشخاص ، فإن العلاج الأكثر فعالية لرهاب معين هو العلاج السلوكي.

ويركز العلاج السلوكي المعرفي على تحديد الأفكار غير الصحية أو غير الواقعية يساعد ذلك في مراجعة استجابات تفكيرك للمثيرات ، مثل القدم ، بحيث تكون أكثر انسجامًا مع واقع الموقف وأكثر تناسبًا مع مستوى الخطر الفعلي.