ما هو تأثير الوجبات الخفيفة على نسبة السكر في الدم؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أبريل 2021 02:03 مساءً - منذ 34 دقيقة

آخر تحديث: 9 - أبريل - 2021 2:22 مساءً

أعلنت اختصاصية التغذية والغدد الصماء، أولغا بافلوفا، عن وجود عدة أسباب لارتفاع نسبة السكر في الدم، من بينها تناول وجبات خفيفة متكررة واتباع نظام غذائي غير مناسب.

ووفقا لما نشر على الموقع الإلكتروني لـ”ريا فان” أمس الخميس، قالت بافلوفا، “إن الناس لا يختارون نظامهم الغذائي بعناية”.

وأوضحت الاختصاصية: “على سبيل المثال، في الوعي الجماعي هناك اعتقاد بأن اللبن والحليب يحتويان فقط على البروتين، ولكن هذه المنتجات تحتوي أيضًا على سكر الحليب- اللاكتوز”.

ولفتت بافلوفا الانتباه إلى أن تناول الوجبات الخفيفة المتكررة، التي لا تكتمل غالبا بدون حبوب أو قطع فواكه مجففة، يؤدي إلى زيادة حادة في نسبة السكر في الدم.

وأوضحت الخبيرة أنه لإعادة المؤشرات إلى وضعها الطبيعي، لا ينبغي لأحد أن ينسى النشاط البدني، كما يجب الحذر كثيرا عند تناول الأدوية والمكملات الغذائية والكحول.

وفي وقت سابق حدد عالم الغدد الصماء والمعالج النفسي، ميخائيل بوغومولوف، المنتجات المفيدة للمصابين بداء السكري من بينها: سمك السلمون الوردي، الأفاكادو، الملفوف الأبيض.