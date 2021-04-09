شكرا لقرائتكم خبر عن 1 من كل 4 بالغين في الولايات المتحدة حصل على التطعيم الكامل بلقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شبكة "CNN" الأمريكية أن أكثر من 1 من كل 4 بالغين في الولايات المتحدة قد حصلوا على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، في ظل تكثيف التطعيمات ضد متغيرات فيروس كورونا، ووفقاً لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" تلقى أكثر من 66 مليون شخص جرعتين من اللقاح، في حين تلقى أكثر من ثلث الأمريكيين المؤهلين للحصول على اللقاح- أو 112 مليونًا - جرعة واحدة على الأقل.

ويأمل المسؤولون والخبراء في سرعة تطعيم الأمريكيين، لتعويض خسائر الإغلاق، ولمواجهة الفيروس الأكثر قابلية للانتقال والأكثر فتكًا، كما التزمت جميع الولايات الخمسين بفتح التطعيمات لجميع الأمريكيين 16 وما فوق بحلول 19 أبريل.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشى، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية: "إنه سباق بين تلقيح الناس والزيادة في عدد الإصابات"، مشيرًا إلى أن أوروبا تشهد ارتفاعًا يشبه إلى حد كبير القلق الذي يشعر به الخبراء بالنسبة للولايات المتحدة.

لا يزال متوسط ​​عدد الحالات الجديدة في الولايات المتحدة يزيد عن 60 ألف حالة يوميًا ويشعر الخبراء بالقلق بشكل خاص بشأن انتشار متغير B.1.1.7 ، الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة والآن السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة.

قال الدكتور مايكل أوسترهولم ، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا ، هذا الأسبوع: "أتمنى أن يكون لدينا ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى قبل أن تبدأ الزيادة المتغيرة B.1.1.7 هذه".

نظرًا لأن الولايات بما في ذلك كاليفورنيا وفيرمونت تخطط لإعادة فتح أبوابها بالكامل هذا الصيف، أكد الخبراء أنه يجب إعلان النصر ضد المتغيرات الجديدة للفيروس، لذا يحتاج الأمريكيون إلى التطعيم ومواصلة الإجراءات مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة.