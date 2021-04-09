طرق العناية بشعر الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 أبريل 2021 12:35 مساءً - قد يولد الطفل بشعر غزير أو خفيف، في كلتا الحالتين، لا داعي للقلق لأن الشعر ينمو في النهاية ويستمر في النمو مدى الحياة. ومع ذلك، فإن العناية المناسبة بالشعر أمر لا بد منه ليظل صحياً وقوياً.

خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، منال الحاج، من عيادة الدكتور كيلة للتجميل، توضح نقاطاً مهمة، لا بد من اتباعها، عند العناية بشعر الرضيع.

1. غسل الشعر بالشامبو

الغسيل بالشامبو

تأكدي من غسل شعر طفلك بالشامبو وتدليك فروة رأسه ثلاث مرات في الأسبوع. بعد عمر السنة، يمكنك استخدام منتج تغسلين به مولودك من رأسه حتى أخمص قدميه، لكن اعلمي أنه لا بد من غسل شعره يومياً قبل السنة، فهذا يفتح مسام جلد رأسه ويساعد شعره على التنفس.

2. التدليك بالزيت

زيت الزيتون

يعتبر التدليك بالزيت لكامل الجسم، بما في ذلك فروة الرأس، صحياً لأنه مفيد لتحسين الدورة الدموية لمسام الشعر ويساعد طفلك أيضاً على النوم، بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد على ترطيب فروة الرأس ويمنع تكون قشرة الرأس. ضعي كميات كافية على فروة رأس طفلك وقومي بالتدليك بحركة دائرية ولكن من دون الضغط. يمكنك استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت اللوز وما إلى ذلك.

3. كيفية التعامل مع غطاء المهد

قد يصاب المواليد بما يسمى قلنسوة المهد نتيجة للإفراط في إنتاج الزهم، وهي المادة الزيتية التي تحافظ على ترطيب الجلد. لكنها قد تبدو أحياناً مثل قشور صفراء أو بيضاء سميكة على فروة الرأس. هذا أمر شائع ويزول عادة بين 8-12 شهراً من عمر المولود. أفضل حل هو غسل فروة رأسه وتمشيطها بانتظام للحفاظ على نظافتها. تجنبي استخدام بودرة التلك على الرأس خلال هذه الفترة.

4. التمشيط

فرشاة الرضيع

يحفز التمشيط الفتحات المسامية في فروة الرأس ويساعد في إنتاج الدهون بشكل صحي. تأكدي من أن تكون لطيفة أثناء التمشيط لأن فروة رأس الطفل حساسة. استخدمي مشطاً كبيراً ذا أسنان ناعمة للشعر. ويكفي مرة أو مرتين في اليوم.

5. وضع المرطب

إذا كان طفلك أصلع، فتأكدي من استخدام المرطب؛ لأنه يحافظ على فروة الرأس ناعمة ورطبة. فيمكن تجنب قشرة الرأس التي يسببها الجفاف.

6. تقليم الشعر

قص شعر الرضيع

من أفضل الطرق للحفاظ على شعر صحي هو تقليم الأطراف بانتظام. هذا يمنع النهايات المتقصفة والمشاكل المتعلقة بالجفاف. أيضاً، من الأصح أن تجعلي شعر طفلك قصيراً.

7. حلق الرأس

طريقة مختصرة للعناية بالشعر هي إزالته تماماً. هذا يمكن أن يوفر له المهمة إن كنت أماً عاملة.

8. اختيار المنتج المناسب

لا تستخدمي أي منتج مخصص للبالغين؛ لأنه قد يكون قاسياً على بشرة طفلك. منتجات الأطفال مصممة خصيصاً لهم، مع مراعاة حساسية بشرتهم. اشتري الشامبو غير المسيل للدموع فقط لأنه لا يسبب أي ضرر حتى لو وصل إلى عينيه.

9. العناية بالشعر الطويل

العناية بشعر الرضيع

إذا قررت ترك شعر طفلك ينمو، فعليك أن تكوني منتبهة، يحتاج شعر الطفل إلى دهنه بالزيت والحفاظ عليه نظيفاً. لا تتركي الزيت على شعر طفلك لفترة طويلة؛ لأن ذلك قد يجذب الأوساخ والغبار. أيضاً، تجنبي أربطة الشعر المشدودة، فقد لا يتمكن طفلك من التعبير عن أي إزعاج قد يشعر به.

10. الشعر المتشابك

الشعر المتشابك

هذه مشكلة شائعة يعاني منها الأطفال الذين لديهم شعر طويل. من الطرق الجيدة للعناية بالشعر المتشابك هي استخدام بلسم مناسب للأطفال.فالعناية بشعر طفلك ليست صعبة، فهو أسهل من العناية بشعر الكبار لأن تساقط وتلف الشعر لا يمثلان مشكلة في مثل هذه السن المبكرة. المشكلة الرئيسية الوحيدة التي تحتاج إلى العناية بها هي غطاء المهد الذي يمكن التعامل معه بفعالية من خلال التنظيف المنتظم بالفرشاة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.