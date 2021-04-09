طرق شرح شهر رمضان للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 أبريل 2021 12:35 مساءً - بعض الأسئلة التي يطرحها الأطفال حول رمضان على الأهالي، تجعلهم يتعثرون بالإجابة، ويقصرون في الكثير من الحقائق، ستقدم لك هذه المقالة بعض النصائح حول كيفية التعامل مع هذه الأسئلة وشرح رمضان للأطفال الصغار، والتي توردها وداد بوشنين، مدربة معتمدة من هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مكتبة "اقرأ واستمتع"، من الإمارات، للآباء.

تقييم الوضع

شهر رمضان يختلف عن باقي الشهور

عندما يأتي السؤال من طفل، فتيقن أنه مهتم حقاً. حيث يرغب معظم الأطفال في تقليد من يحبونهم. وتصرف آبائهم بشكل مختلف خلال شهر رمضان يدفعهم لمعرفة السبب.

يجدر بنا أن نتذكر أن رمضان يمكن أن يكون مربكاً جداً لطفل صغير. وهو يرى روتين المنزل انقلب تماماً، الأم والأب أكثر تعباً، ولمدة شهر كامل بالكاد يذهبون إلى أي مكان سوى المسجد…. حتى الطعام سيتغير!

هذا الاضطراب في الروتين قد يؤدي إلى توتر غير ضروري لأطفالنا، لذلك من المهم جداً شرح جوهر رمضان لهم بمجرد أن يتمكنوا من فهمه. فمن خلال التواصل الفعال، يمكننا شرح سبب صيامنا وأهميته. دعونا نزرع حب رمضان في قلوبهم ونعمق ارتباطهم بهذا الشهر المبارك.

لا يهم فقط ما تقوله ... ولكن كيف تقوله!

عندما تتحدث عن رمضان لأطفالك هناك نقطتان يجب أن تتذكرهما:

اجعل الكلام بسيطاً

لا تبالغ في تعقيد الأمور من خلال التركيز على القواعد؛ ما يمكنك وما لا يمكنك فعله. فأنت مثلاً لا تحتاج إلى شرح التقويم القمري، وتوقيت الصوم أو تفاصيل أخرى. بدلاً من ذلك تحدث معهم على مستوى يفهمونه ويقدرونه.

اجعل شرحك إيجابياً

من المهم جداً التأكيد على فوائد الصيام. بشكل إيجابي، على سبيل المثال، بدلاً من أن تقول، "لا يمكنني أن آكل أو أشرب أي شيء من الفجر، إلى ما بعد غروب الشمس مباشرة".

قل، "لن آكل أو أشرب أثناء ساعات النهار".

أو مثلاً لا تقل له فقط "أصوم لأنه فرض".

بل قل: "لأن ذلك يساعدني على أن أصبح شخصاً أفضل"؟

يمكنك لاحقاً أن تشرح له الفروض في الإسلام.

ماذا يعلمنا رمضان؟

هذه بعض النقاط اشرحها لطفلك كي يجد الفائدة من الصيام، وهي:

العطف

من خلال تجربة الجوع والعطش، يعلمنا الصيام أن نتعاطف مع أولئك في العالم الذين لديهم القليل من الطعام.

العبادة

العبادة هي الشكر

الصيام طريقة نظهر فيها لله عبادتنا له.

الصيام يجعلنا نشكر الله على كل ما لدينا في هذه الحياة من نِعم أعطانا إياها.

رمضان هو الشهر الإسلامي الذي نزل فيه القرآن. صيام هذا الشهر هو أحد أركان الإسلام الخمسة التي تشكل حياة المسلمين.

الأمانة

ليس من الممكن أن تصوم وتغش في الوقت نفسه، فالصوم مرتبط بالصدق أيضاً.

الانضباط الذاتي

الصوم تمرين على الانضباط الذاتي. الابتعاد عن الطعام هو مجرد جزء منه. لأنه يتطلب الابتعاد عن الأفعال السيئة والتحكم والصرامة مع الذات.

فالصوم لا يعني الامتناع عن الطعام والماء فقط، ولكن بألسنتنا نمتنع عن الغيبة والقيل والقال، وأعيننا نمتنع عن النظر إلى الصور غير اللائقة، وآذاننا من خلال الامتناع عن الاستماع إلى النميمة أو الكلمات الفاحشة.



الصدقة

من خلال زيادة الأعمال الخيرية خلال هذا الشهر، ينمي المسلمون مشاعر الكرم وحسن النية تجاه الآخرين.

التسامح

رمضان وقت نتصالح فيه مع أولئك الذين ظلمونا، ونقوي الروابط مع العائلة والأصدقاء ونتخلص من العادات السيئة.

الفوائد الصحية لرمضان

قدمي لهم السحورالصحي يعمل على إزالة السموم من الجسم وتطهيره

يحسن مستويات الدهون في الدم ويخفض نسبة الكوليسترول

يعزز تكسير الدهون وفقدان الوزن

يزيد من إنتاج خلايا المخ

ينتج الجسم كمية أقل من الكورتيزول، مما يعني إجهاداً أقل.

يصبح التمثيل الغذائي أكثر كفاءة ويمتص المزيد من العناصر الغذائية. دروس علّمها لأطفالك

علمي طفلك دروس رمضان

ليلة القدر

يحب الأطفال سماع القصص، فاجعل الأنبياء، والصحابة، وغيرها من الأحداث، مصدراً لقصص ارويها عليهم، تحدث مثلاً عن "ليلة القدر"، تعرّف على القصة بتفاصيلها، واشرحها لأطفالك.

كتابة دعاء

اطلب من الأطفال كتابة دعاء خاص لهذه الليلة. واترك لخيالهم التعبير، ماذا يحبون، وما الذي يتمنون من الله سبحانه وتعالى أن يحفظه لهم، من خلال أدعيتهم، يمكنك التعرف على رغباتهم، وبهذا قد تحد من الأشياء التي لا يعرفون مدى تأثيرها السلبي على حياتهم مستقبلاً.

ذكريات الطفولة

سيحب أطفالك سماعك تشاركهم أجمل ذكريات هذا الشهر في طفولتك، تحدث عن أحداث مررت بها، والأطعمة التي كنت تفضلها، وامتحانات الدراسة والجلوس وأيام الصيام الطويلة والحارة، والكثير من الأحاديث الشيقة.

اجعل السحور متعة

يحب الأطفال فكرة الصيام، ولا شك أنهم سيصرون على الاستيقاظ على السحور. ربما يمكنك ترتيب ذلك لهم، أما بالنسبة للأطفال الأصغر سناً، فدعهم يشاركون السحور، إن رغبوا واسمح لهم بالصيام لبضع ساعات، أو جزء من اليوم، ولكن تذكر أنه لا يوجد إكراه للأطفال على الصيام. دائماً هنئهم على صيامهم مهما طال أو قصر

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