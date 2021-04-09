شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية السكر المحتوية على الميتفورمين تقى الأطفال من أضرار جلسات الإشعاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل باحثون بجامعة تورنتو الكندية إلى أن أدوية السكرى التى تحتوى على الميتفورمين قد تحمى الأطفال الذى يخضعون للإشعاع للعلاج من أورام الدماغ، طبقا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس.



عقاقير مرض السكرى تسهم فى مقاومة الاضرار الناتجة من جلسات الاشعاع

وأكدت الدراسة أن الإشعاع يستخدم لعلاج الأطفال المصابين بورم بالمخ، إلا أنه قد يتسبب فى تلف الدماغ كما يترك الأطفال يعانون من قصور فى الوظيفة الإدراكية، بما فى ذلك صعوبات التعلم والذاكرة.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول عقار مرضى السكرى الذى يعتمد على مادة الميتفورمين وهى مادة تعمل على خفض سكر الدم وتؤخد عن طريق الفم، يساهم فى تكوين الخلايا العصبية، أو عملية تكوين خلايا عصبية جديدة فى الدماغ لدى الأطفال المصابين.

وأكد الباحثون أن تناول عقار الميتفورمين يعد آمنا على الأطفال ما يسيطر على معدلات الإصابة بالإعاقات طويلة الأمد، بالنسبة للأطفال المصابين بأورام المخ والذين يحتاجون إلى التعرض للإشعاع لعلاج أورام المخ.

واعتمدت الدراسة على فحص مادة الميتفورمين، ومدى تأثيرها على الأطفال المصابين بعد الخضوع لإشعاع الجمجمة التى يمكن أن ينتج عنها قتل الخلايا العصبية، إلا أن الميتفورمين يوفر حماية عصبية قبل إشعاع الجمجمة، كما أنه يقلل من التهاب الدماغ، ويعمل على تكوين روابط جديدة فى جزء من الدماغ المهم للذاكرة الشمية.

وتوصل الباحثون إلى أن تناول الميتفورمين ساهم فى مقاومة ضعف الذاكرة التى عانى منها الأطفال نتيجة جلسات الإشعاع، حيث تعمل هذه المادة على تعزيز الإصلاح الذاتى فى الدماغ والعضلات.