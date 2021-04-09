شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر الكلور المتواجد بحمامات السباحة على عينيك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ الكثيرون للذهاب إلى حمامات السباحة والمتنزهات المائية عند ارتفاع درجة حرارة الطقس ودخول فصل الصيف، لكن هل البقاء فى الماء يؤثر على عينيك بسبب الكلور والملوثات التى قد تكون موجودة بمياه حمامات السباحة وتسبب تهيج العين أو العدوى، هذا ما نتعرف عليه فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

الكلور في حمامات السباحة وتأثيره على العين

الهدف من استخدام الكلور هو الحفاظ على حمامات السباحة نظيفة وآمنة قدر الإمكان، لكن لأنها مادة كيميائية يمكن أن تسبب تفاعلًا على سطح العين.

وقال طبيب العيون بمستشفى كليفيلاند كلينيك الأمريكية، ريتشارد جانز: "يمكن للكلور أن يجعل عينيك حمراء قليلاً ودامعة وحساسة للضوء لبضع ساعات بعد أن تكون فى حمام سباحة أو تلعب فى حديقة مائية، لذا ارتداء نظارات السباحة يقلل من التعرض للمواد الكيميائية، وأفضل طريقة لتخفيف الألم هى غسل عينيك بماء بارد ونظيف أو محلول ملحي".

وتابع قائلاً: "إذا استمرت المشكلة لأكثر من بضع ساعات، فمن المحتمل أن يكون هناك شىء أكثر خطورة يحدث".

وأوضح أن الكلور يقتل معظم الأشياء الضارة في الماء، لكن ليس كل شيء، فقد تعيش بعض الفيروسات (بما في ذلك الفيروسات الغدية والعين الوردية) والبكتيريا في المياه المضاف إليها الكلور ويمكن أن تسبب العدوى.

ومن المرجح أن تسبب البكتيريا والفيروسات مشاكل إذا كان لديك بالفعل جرح أو تهيج في عينيك، وعند دخول الماء العدسات اللاصقة، على سبيل المثال، يمكن أن تهيج سطح العين، ما يزيد من احتمالية إصابتها بالعدوى.

إذا أجريت جراحة للعين، ابق خارج حمامات السباحة - أو تجنب وضع رأسك تحت الماء - لمدة أسبوعين على الأقل بعد الجراحة.

المياه العذبة فى البحيرات والبرك

على عكس المياه التى يضاف إليها الكلور، يمكن أن تحتوى المياه العذبة فى البحيرات والبرك على البكتيريا والكائنات الحية الأخرى، بما في ذلك الشوكميبا، ويسبب هذا الكائن الحي عدوى نادرة يصعب علاجها كما أنه منتشر في مياه الآبار.

تحدث هذه الحالة التى تسمى الشوكميبا (التهاب القرنية الشوكي) بشكل متكرر لدى مرتدى العدسات اللاصقة تدخل العدوى إلى العين عندما تتلامس مع العين أو جرح.

ويكون مرتدي العدسات اللاصقة أكثر عرضة بسبب تهيج العين وتكرار ملامسة اليد / العين.

وأفضل طريقة لتجنب هذا النوع من العدوى إذا كنت تستخدم مياه الآبار هي التأكد من جفاف يديك تمامًا قبل وضع العدسات اللاصقة.

يمكن علاج التهاب القرنية الشوكميبا بأدوية العين الموصوفة، لكن التشخيص المبكر مهم. إذا تركت دون علاج، يمكن أن تسبب ضعف البصر أو حتى العمى.

ومع ذلك، فمن النادر جدًا حدوثه فقط في نحو 33 حالة لكل مليون ممن يرتدى العدسات اللاصقة.

كيفية اكتشاف علامات العدوى

تشمل العلامات النموذجية لعدوى العين ما يلي:

- احمرار.

- ألم.

- إفرازات صفراء أو مخاطية.

- مشاكل في الرؤية.

- الحساسية للضوء.

- التورم.

يظهر التهاب القرنية الشوكيبة أعراضًا متشابهة، لكن يمكن أن يشمل أيضًا الدموع المفرطة والإحساس بأن لديك شيئًا ما في عينك.

احمِ بصرك بالعلاج الفوري

إذا كنت تشك فى احتمال إصابتك بعدوى فى العين، فمن المهم أن ترى طبيب العيون على الفور لإجراء تقييم.

يعتمد علاج التهابات العين على السبب ومع ذلك قد يشمل العلاج:

- كمادات دافئة لتسكين الألم.

- قطرات للعين.

- كريمات.

- مضادات حيوية.

إذا لم يتم علاج العدوى بشكل صحيح وسريع، فقد تتسبب في تلف الشبكية وتندبها ويمكن أن يؤثر ذلك على رؤيتك على المدى الطويل.