بومبيو ينضم لـ"فوكس نيوز".. من أقبية الأسرار للشاشة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضم وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو إلى شبكة فوكس نيوز الإخبارية بصفة "متعاون".

وقال وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في بيان: "سأقدم للمشاهدين نظرة صريحة ومباشرة حول الجيوسياسة والعلاقات الدولية وسياسات أمريكا أولا التي ساعدت في رسم مسار الرخاء والأمن غير المسبوقين في الولايات المتحدة".



بدورها، أكدت سوزان سكوت رئيسة فوكس نيوز أن بومبيو هو أحد الأصوات الأكثر شهرة واحتراما في الولايات المتحدة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي".

وأضافت سكوت قائلة: "أتطلع إلى مساهماته عبر مجموعة منصاتنا ليشارك الملايين من مشاهدينا وجهة نظره المميزة".

وكان بومبيو قد عين وزيرا للخارجية خلفا لريكس تيلرسون في أبريل/نيسان 2018 واستمر في المنصب حتى نهاية عهد ترامب في يناير/كانون الثاني 2021، وقبل ذلك كان مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه).

وفتح وزير الخارجية الأمريكي السابق، الباب أمام ترشحه للرئاسة الأمريكية في 2024، حال لم يقدم دونالد ترامب على الخطوة.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، رفض بومبيو استبعاد إمكانية ترشحه للبيت الأبيض إذا لم يقدم ترامب على الخطوة في 2024، مؤكدا "استعداده دائما للكفاح".

وأوضح بومبيو "أنا مهتم بشدة بالولايات المتحدة.. كنت جزءًا من الحركة المحافظة لفترة طويلة، وأنوي مواصلة ذلك".

مؤخرا، انضم بومبيو إلى الدعوات التي تطالب الولايات المتحدة بمقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين وإلى الذين هاجموا تقرير خبراء حول منشأ فيروس كورونا معتبرين أنه جزء من "حملة تضليل" من قبل منظمة الصحة العالمية والحزب الشيوعي الصيني.

وكانت شبكة فوكس نيوز عينت شخصيات أخرى من المحيطين بترامب بمن فيهم زوجة ابنه ومستشارة حملته الانتخابية لارا ترامب، والمستشارة الصحافية السابقة للبيت الأبيض.