شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق لحمايتك من حمى القش.. أبرزها تقليل الاختلاط بالحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن أكثر من نصف الغبار المتواجد فى منازلنا جلبناه من الخارج معنا؟ لذلك فنحن داخل منازلنا لسنا أكثر أمانًا من الأماكن الخارجية خاصة خلال موسم الربيع، حيث تتزايد حبوب اللقاح والغبار فى الهواء ويقتحم منازلنا بالضرورة، لذلك من المهم اتباع إجراءات الوقاية اللازمة وتنظيف المنازل جيدًا من مسببات الحساسية وحمى القش، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

7 طرق لتنقية المنازل من مسببات الحساسية وحمى القش: 1- المكنسة

استخدم المكنسة الكهربائية أسبوعيًا من أجل تنظيف السجاد من الغبار والأتربة، كما يفضل أيضًا غسل السجاد بانتظام.

2- الممسحة

إذا كانت الأرضيات بدون سجاد، يمكن استخدام دلو من المياه وممسحة لإزالة الغبار وحبوب اللقاح من الأرضيات.

3- تنقية الهواء

عن طريق استخدام أجهزة تنقية الهواء، مثل فلاتر الهواء المصممة خصيصًا لإزالة الغبار والجزيئات المحمولة فى الهواء التى تسبب الحساسية والإصابة بحمى القش.

4- استخدام منتجات التنظيف غير السامة

الحرص الدائم على تنظيف المنزل باستخدام منتجات لا تحتوى على نسبة عالية من المواد الكيميائية القاسية، إذ يمكن أن يضر أكثر مما ينفع إذا كنت تعانى من حمى القش.

5- التنظيف

قلة التنظيف قد تؤدى فى الواقع إلى زيادة أعراض حمى القش، فكلما تراكمت الأشياء فى المنزل والغرف زاد تراكم الغبار والأتربة عليها بما يضر مرضى حمى القش والحساسية، خاصة على التحف والكتب وغيرها من الأشياء.

6- غسل الفراش

يجب غسل الفراش مرة واحدة فى الأسبوع من أجل النظافة والقضاء على مسببات الحساسية.

7- التخلص من النباتات وتقليل الاختلاط بالحيوانات

تعتبر الحيوانات والنباتات أحد مسببات الإصابة بحمى القش والحساسية خاصة فى فصل الربيع، حيث إنهما عُرضة لتراكم الغبار والأتربة التى تضر مرضى الحساسية، لذلك من المهم التخلص من النباتات فى المنزل وتقليل الاختلاط بالحيوانات الأليفة، مع الحرص على استحمام الحيوانات الأليفة مرة واحدة أسبوعيًا.