شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أسباب الشيب المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبا ما يتجاهل الناس مخاطر استخدام المواد الكيميائية الاصطناعية الموجودة فى صبغات الشعر والمواد الغذائية، والتى تؤدى إلى مشكلات صحية أحدها الشيب المبكر أو تحول الشعر إلى اللون الرمادى، حسب موقع Onlymyhealth.

ما الشيب المبكر للشعر؟

يمكن تعريفه بأنه شيب الشعر قبل سن 20 عاما أو فى أوائل العشرينات بسبب المنتجات الكيميائية أو مستحضرات التجميل أو سوء التغذية، يمكن أن يحدث الشيب المبكر أيضا وراثيًا.



الشيب المبكر للشعر

لماذا يتحول لون الشعر إلى الأبيض مبكرًا؟

سبب انتشار الشعر الرمادى والأبيض فى سن مبكرة، يعود لأسباب مختلفة، أهمها استخدام الصبغات الكيميائية فى الشعر، وجل الشعر والكريم وما إلى ذلك.



الشيب المبكر للشعر

ما العوامل المؤثرة فى الشيب المبكر للشعر؟ الإجهاد:لا بد أنك سمعت أشخاصا يربطون الشعر الأبيض أو الرمادى بالتوتر، وبكل تأكيد فإن الإجهاد المزمن يمكن أن يسبب شيبًا مبكرًا فى الشعر. علم الوراثة:الجينات تؤثر عليك بالتأكيد، كما هو الحال مع المشاكل الصحية أو الخصائص الأخرى إذا كان أحد الوالدين تعرض لهذه المشكلة فإنك معرض لخطر الإصابة بنفس المشكلة.اضطراب الغدة الدرقية:يمكن أن يكون فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية من العوامل التى تؤخذ فى الاعتبار كأسباب للشيب المبكر. نقص فيتامين ب 12:وهو المسئول عن نمو الشعر الصحى فى الجسم، إذا كان هناك نقص فى فيتامين ب 12 فى الجسم، فهناك احتمالية أن يتحول لون شعرك إلى اللون الرمادى مبكرا.

نقص الميلانين

فى معظم الحالات يكون نقص الميلانين هو السبب الرئيسى لتبييض الشعر، وتعتمد نسبة الميلانيين على التغذية السليمة.

الهرمونات

يكون للهرمونات تأثير كبير على تصبغ الشعر، فيمكن أن يتسبب عدم التوازن فى الهرمونات فى تغير لون الشعر للون الأبيض.