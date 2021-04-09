كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 133 مليوناً ورقم قياسي جديد بالهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 133.34 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3 ملايين و30022.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

21 إصابة جديدة في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، تسجيل البر الرئيسي 21 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في 8 أبريل/نيسان، انخفاضاً من 24 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 8 من الحالات الجديدة إصابات محلية تم تسجيلها بإقليم يونان بجنوب غرب الصين.

وتشهد مدينة رويلي في إقليم يونان على الحدود مع ميانمار زيادة في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس واتخذت سلسلة من الإجراءات منها الحجر الصحي المنزلي وحملات تطعيم لاحتواء المرض.

وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ارتفع إلى 12 من 6 حالات قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 90386، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.





25464 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و956316 حالة بعد تسجيل 25464 إصابة جديدة.

وأظهرت البيانات كذلك ارتفاع عدد الوفيات إلى 78003 بعد تسجيل 296 وفاة جديدة.





لليوم الثالث.. رقم قياسي لإصابات الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، الجمعة، أن الهند سجلت 131968 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في زيادة قياسية لليوم الثالث على التوالي.

وارتفع عدد الوفيات 780 ليصل الإجمالي إلى 167642.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في الهند 13.6 مليون مما يجعلها ثالث أكثر دول العالم تضررا من الجائحة بعد الولايات المتحدة والبرازيل.





مصر تسجل 789 إصابة جديدة

سجلت مصر، الخميس، 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 33 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 208082 حالةً من ضمنهم 157889 حالة تم شفاؤها، و 12323 حالة وفاة.



