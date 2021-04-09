شكرا لقرائتكم خبر عن علاج التهاب اللثة.. احرص على نظافة الفم وأقلع عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب اللثة هو حالة ينتج عنها الإصابة باحمرار وتورم وقد يصل الأمر لحد نزيف أنسجة اللثة، وتتضح عند تنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة أو الخيط أو تناول شىء مقرمش، وإذا تركت التهابات اللثة دون علاج فقد يتطور الأمر للإصابة بالعديد من المشاكل الصحية الخطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان وفقدان الأسنان وتلف الفك، وفقًا لما ذكره موقع "healthline".

ويعتبر السبب الرئيسى وراء الإصابة بالتهابات اللثة هو تراكم اللويحات، وهى طبقة من البكتيريا معروفة باسم (طبقة البلاك) تتطور حول الأسنان، حيث إنه إذا لم تتم إزالتها فإن هذه البكتيريا سوف تسبب تهيجا والتهاب اللثة، وقد يتطور الأمر إلى الإصابة بمرض اللثة الكامل المعروف باسم (التهاب دواعم السن).

أعراض واضحة تدل على إصابتك بالتهاب اللثة:

1- تورم اللثة أو انتفاخها

2- لثة حمراء داكنة

3- الإصابة بنزيف فى اللثة بسهولة عند التنظيف بفرشاة الأسنان أو الخيط

4- رائحة الفم الكريهة

5- ترقق اللثة، حيث إن اللثة السليمة تكون صلبة وذات لون وردى شاحب ومثبتة بإحكام حول الأسنان.

- علاج التهاب اللثة

التهاب اللثة يحتاج إلى العلاج بمجرد ملاحظة أى أعراض من أجل تجنب أى مخاطر مستقبلية، من خلال العناية الكافية باللثة والأسنان ومحاولة إزالة طبقة البلاك العالقة، وإذا كان هناك نزيف فى اللثة يحتاج إلى معالجة اللويحة التى تسببت فى هذا النزيف.

1- الحرص على نظافة الفم بشكل يومى حتى لا تفقد دعم اللثة الذى تقدمه للأسنان.

2- تنظيف الأسنان جيدًا بالفرشاة لمدة دقيقتين تقريبًا مرتين يوميًا.

3- تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل النوم ومرة أخرى خلال اليوم قد تكن عند الاستيقاظ على سبيل المثال.

4- استخدام أدوات لإزالة طبقة البلاك المتراكمة بين الأسنان، مثل السواك أو الخيط ويُفضل القيام بهذه الخطوة قبل تفريش الأسنان.

5- زيارة طبيب الأسنان لمنع تطور التهابات اللثة، حيث تنصح الهيئة الصحية البريطانية (NHS) بزيارة طبيب الأسنان كروتين طبيعى مرة واحدة على الأقل كل عام أو عامين لتنظيف الأسنان والتخلص من طبقة البلاك والجير.

6- يعتبر الإقلاع عن التدخين فكرة جيدة أخرى للتخلص من مشاكل اللثة والأسنان لأن لثة المدخنين أكثر عرضة للإصابة.