شكرا لقرائتكم خبر عن 9 علاجات منزلية لتفتيح الإبطين.. منها صودا الخبز والليمون وزيت الزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى بعض النساء من اسمرار لون بشرة الإبطين وقد يحدث ذلك بسبب عدة ممارسات خاطئة، وليس بسبب أى مشاكل صحية، فقد يكون السبب فى اسمرار هذه المنطقة من الجسم هى خلايا التصبغ فى الجلد، والتى كلما زاد عددها كلما أصبحت درجة البشرة أغمق فى مناطق معينة من الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

9 علاجات منزلية للتخلص من اسمرار منطقة الإبط: 1- صودا الخبز

هى أفضل شىء لتفتيح منطقة الإبطين، عن طريق خلط صودا الخبز بالماء لعمل عجينة سميكة ثم وضعها على منطقة الإبط مرتين فى الأسبوع.

2- زيت جوز الهند

مشهور بأنه عامل تفتيح طبيعى للبشرة فهو غنى بفيتامين A، حيث يتم تدليك منطقة الإبط باستخدام زيت جوز الهند يوميًا وتركه لمدة ربع ساعة قبل غسله بالماء العادى.

3- خل التفاح

يحتوى خل التفاح على منظفات طبيعية، لذلك يتم خلط ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع صودا الخبز ثم وضع الخليط على منطقة الإبط، وتركه لمدة خمس دقائق قبل شطفه بالماء البارد.

4- زيت الزيتون

جربِى خلط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ومثلها من السكر البنى، فهى بمثابة مقشر طبيعى ثم فركه لمدة دقيقتين وتركه لبضع دقائق قبل شطفه.

5- الليمون

يعتبر الليمون عامل تبييض طبيعى، حيث يتم فرك نصف ليمونة على المنطقة الداكنة يوميًا ولمدة دقيقتين إلى ثلاثة قبل الاستحمام سيُحدث فارقًا كبيرًا.

6- عصير بطاطس

البطاطس هى أيضًا مبيض طبيعى رائع، حيث يمكنك وضع شريحة رقيقة أو وضع عصير البطاطس على منطقة الإبطين وتركها لمدة من 10-15 دقيقة، ومن الأفضل تكرار هذه الخطوة مرتين يوميًا للحصول على نتائج فعالة.

7- جل الصبار

يمكنكِ استخدام جل الصبار على منطقة الإبطين وتركه لمدة 15 دقيقة، ثم شطفه بالماء.

8- دقيق الأرز

إذا لم تكن لديكِ حساسية من الخل، قومى بخلط بعض من دقيق الأرز مع بضع قطرات من الخل لتشكيل عجينة سميكة، ثم وضعه على المناطق المصابة وتركه يجف لمدة 20 دقيقة، ثم فركه وأخذ حمامًا دافئًا.

9- الزبادى

أضيفى إلى كوب من الزبادى عصير الليمون والكركم والبيسان ثم وضعها على منطقة الإبطين لمدة 20 دقيقة، وغسلها بعد ذلك بالماء الدافئ، وتكرار هذه الوصفة لعدة أيام متتالية للحصول على نتائج جيدة.