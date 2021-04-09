شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد أمصال الوجه وتأثيراتها على البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشمل إجراءات العناية بالبشرة الاستخدام المناسب للمرطبات وأمصال الوجه والعلاجات المنزلية الأخرى للحصول على بشرة صحية ومغذية عندما يتعلق الأمر بمشاكل الجلد، حب الشباب، علامات الشيخوخة، أضرار الجذور الحرة، ولا يمكننا إنكار حقيقة أن هذه المشكلات تصبح مزعجة لبعض الناس بعد فترة، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد وأنواع أمصال الوجه، حسبما ورد فى موقع "only my health".

ما أمصال الوجه؟

يقترح أطباء الجلد استخدام مصل الوجه للحصول على حزمة كاملة من فوائد البشرة، حيث إنه فى الأساس مزيج مركب من المكونات النشطة المفيدة التى يمكن أن تتعمق فى جميع طبقات بشرتك، ومعظم أمصال الوجه المتوفرة عبارة عن مزيج شفاف يعتمد على الهلام، والذى يعمل على إحداث انتعاشة كبرى في كل طبقة من طبقات الجلد.



أمصال الوجه

فوائد مصل الوجه للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب

تحتوى أمصال الوجه على تركيبة خفيفة تجعل امتصاص البشرة أسهل، وعندما يتم امتصاصها بسهولة فإنها تتغلغل فى الطبقات العميقة من الجلد وتغذيها، كما تمنع أيضا ظهور الحبوب، وقد أثبت استخدام مصل الوجه على المدى الطويل أيضًا أنه يقاوم حب الشباب.



أمصال الوجه

يمتص فى الجلد بسهولة

يتم امتصاص أمصال الوجه بسهولة فى الجلد، حيث تصنع الأمصال من جزيئات صغيرة، لذلك يمتصها الجلد بسرعة وبعمق.

يمنع ضرر الجذور الحرة بسبب ارتفاع مضادات الأكسدة

معظم أمصال الوجه غنية بمكونات مثل فيتامين C وفيتامين E والشاى الأخضر، لذلك تصبح وسيلة رائعة لحماية بشرتك من أضرار الجذور الحرة.



فوائد أمصال الوجة

ترطيب الأمصال:تحتوى الأمصال المرطبة على حمض الهيالورونيك، وهو جزىء يدمج الماء موضعياً في البشرة ليجعلها تبدو منتعشة ونشطة وشابة، يمكن للأمصال الموضعية التي تحتوي على حمض الهيالورونيك أن تحبس الماء مؤقتًا في جميع طبقات بشرتك.مصل البشرة المعرضة لحب الشباب:تحتوى الأمصال المضادة لحب الشباب بشكل عام على حمض الساليسيليك أو نفس النوع من المستخلصات النباتية، وتحتوى على مكونات مهدئة ومرطبة ومضادة للالتهابات يتم دمجها مع مكونات أخرى مفيدة للغاية لتقليل التهيج وتهدئة البشرة الحساسة.