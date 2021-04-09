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شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية مفيدة لحصى اللوزتين.. أبرزها الثوم والماء المالح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصى اللوزتين هى أجزاء صلبة ومؤلمة من البكتيريا والحطام الذى يسد الزوايا على اللوزتين، وهو عبارة عن هياكل شبيهة بالغدة موجودة فى مؤخرة الحلق ويوجد واحد على كل جانب، وتتكون اللوزتان من أنسجة بها خلايا تساعد فى الوقاية من العدوى ومكافحتها، تسمى الخلايا الليمفاوية، وتمتلئ اللوزتان بشكل أساسى بالزوايا والشقوق حيث يمكن أن تحاصر البكتيريا وأشياء أخرى مثل الخلايا الميتة والمخاط، وهنا بعض العلاجات المنزلية المفيدة لحصى اللوزتين.
حصوات اللوزتين
الأعراض الرئيسية لحصى اللوزتين
تشمل رائحة الفم الكريهة والألم والسعال ومشاكل البلع، ويمكن لطبيبك أيضًا تشخيص حصوات اللوزتين من خلال الفحص البدنى، ويمكن أن تسبب تورم اللوزتين، ما قد يؤدى إلى صعوبة فى البلع، كما يمكن أن تؤدى حصوات اللوزتين أحيانًا إلى التهابات، لذلك تحتاج إلى علاجها.
حصوات اللوزتين
الثوم
ماء مالح
زبادي