شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية مفيدة لحصى اللوزتين.. أبرزها الثوم والماء المالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصى اللوزتين هى أجزاء صلبة ومؤلمة من البكتيريا والحطام الذى يسد الزوايا على اللوزتين، وهو عبارة عن هياكل شبيهة بالغدة موجودة فى مؤخرة الحلق ويوجد واحد على كل جانب، وتتكون اللوزتان من أنسجة بها خلايا تساعد فى الوقاية من العدوى ومكافحتها، تسمى الخلايا الليمفاوية، وتمتلئ اللوزتان بشكل أساسى بالزوايا والشقوق حيث يمكن أن تحاصر البكتيريا وأشياء أخرى مثل الخلايا الميتة والمخاط، وهنا بعض العلاجات المنزلية المفيدة لحصى اللوزتين.



حصوات اللوزتين

الأعراض الرئيسية لحصى اللوزتين

تشمل رائحة الفم الكريهة والألم والسعال ومشاكل البلع، ويمكن لطبيبك أيضًا تشخيص حصوات اللوزتين من خلال الفحص البدنى، ويمكن أن تسبب تورم اللوزتين، ما قد يؤدى إلى صعوبة فى البلع، كما يمكن أن تؤدى حصوات اللوزتين أحيانًا إلى التهابات، لذلك تحتاج إلى علاجها.



حصوات اللوزتين



الثوم



ماء مالح



زبادي

علاجات منزلية مفيدة لحصى اللوزتين الثوم:وفقًا لبعض الدراسات، يحتوى الثوم على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات تجعله علاجًا منزليًا لحصى اللوزتين.الزيوت: الزيوت العطرية مثل زيت اللصوص وعشب الليمون يمكن استخدامها لعلاج حصوات اللوزتين، وتحتوى هذه الزيوت على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم تعتبر الزيوت الأساسية علاجًا مفيدًا وتقليديًا للوزتين ويمكن أن تساعد في علاج الأعراض بشكل فعال. الماء المالح:تساعد الغرغرة بالمياه المالحة الدافئة فى تخفيف حصوات اللوزتين.الزبادى:يمكن أن يكون تناول الزبادى الذى يحتوى على البروبيوتيك مفيدًا أيضًا لمكافحة البكتيريا التى تسبب حصوات اللوزتين، يعتبر الزبادى من أفضل الأطعمة التى تحتوى على البروبيوتيك، وتعتبر البروبيوتيك من البكتيريا الجيدة التي تساعد في مكافحة جميع أنواع العدوى.