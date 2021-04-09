شكرا لقرائتكم خبر عن 5 استخدامات علاجية لملح الطعام.. علاج تقرحات الفم وتخفيف أعراض الصدفية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم التحذيرات الشائعة حول الإفراط فى استخدام الملح المعروف باسم (كلوريد الصوديوم)، والأضرار التى تلحق بالجسم حال الإفراط بتناوله مثل ارتفاع ضغط الدم، إلا أن هذه التحذيرات لا تنفى الفوائد الصحية التى يحققها استخدام الملح، حيث يرصد موقع "medicinenet" 5 فوائد صحية لاستخدام ملح الطعام.

5 استخدامات علاجية لملح الطعام: 1- علاج تقرحات الفم

عن طريق المضمضة بالماء المالح، حيث يمكن أن يساعد ذلك فى تخفيف الألم والتسريع من شفاء تلك التقرحات المزعجة.

2- المساعدة على التنفس بسهولة عند الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا أو حساسية

الملح طريقة مجربة لمساعدتك على التنفس بسهولة عندما تكون مصابًا بنزلة برد أو أنفلونزا أو حساسية، عن طريق استخدام بخاخات المحلول الملحى المتاحة فى الصيدلية بدون وصفة طبية.

3- الصدفية والأكزيما

يمكن استخدام المياه المالحة الغنية بالمعادن فى أماكن مثل البحر الميت فى الشرق الأوسط والبحيرة الزرقاء فى أيسلندا فى تخفيف البقع المتقشرة والاحمرار الناتج عن تلك الأمراض، ولتحقيق نفس الشيء فى المنزل أضف أملاح البحر الميت أو إلى حوض الاستحمام الخاص بك وانقعه لمدة 15 دقيقة تقريبًا، وحتى كوب من ملح الطعام العادى فى ماء الاستحمام يمكن أن يخفف من أعراض الأكزيما.

4- الحموضة

صودا الخبز هى نوع من الملح وأيضًا مضاد طبيعى للحموضة، عن طريق تقليب ملعقة صغيرة فى كوب من الماء البارد بعد الوجبة.

5- لدغات الحشرات أو اللسعات

يمكن أن يساعد المعجون المصنوع من صودا الخبز والقليل من الماء فى التخلص من أى حكة أو أو حرقان أو تورم طفيف.