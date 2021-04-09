شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لتجنب آلام العضلات بعد ممارسة الرياضة والتمارين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه د. فيصل الصّفي، طبيب باطنية وكبار سن وشيخوخة، مجموعة من النصائح لتجنب آلام العضلات بعد ممارسة الرياضة. وقال الصفي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: لتجنب آلام العضلات ما بعد الرياضة أو بعد التمرين عليك بما يلي: • شرب كوب من القهوة قبل التمرين بساعة. • الاستحمام بالماء البارد. • استعمال الكمادات الدافئه للعضلات. • الإكثار من شراب الأناناس أو الكرز .

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