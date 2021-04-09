شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يصحح خطأ شائعاً بشأن علاج الغدة الدرقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صحح الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، خطأ شائعاً بشأن أدوية الغدة الدرقية وعلاقتها بأمراض القلب. وتلقى “النمر” تساؤلاً جاء فيه: “هل علاج الغدة الدرقية ثيروكسين يسبب نغزات في القلب؟”. وأكد استشاري أمراض القلب في رده على عدم وجود أي علاقة لأدوية الغدة الدرقية بالشعور بوجع في القلب، خاصة إذا كان تحليل وظائف الغدة في المستوى الطبيعي.

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