شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد عائلة فيتامين "ب" للجسم وأبرز الأطعمة الغنية بالفيتامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الجسم لجميع الفيتامينات والمعادن بكمياتها الموصوفة للحفاظ على صحة جيدة، وفيتامين ب 12 من بين الفيتامينات الأساسية التى يحتاجها جسمك للبقاء بصحة جيدة ويعمل بشكل أفضل، حيث يساعد فيتامين ب 12 على تنظيم وظيفة الخلايا العصبية ويلعب دورًا مهمًا فى تخليق الحمض النووى وتكوين خلايا الدم الحمراء، وفيتامين ب 12 عنصر غذائى أساسى لا يستطيع جسمك إنتاجه داخليًا ويجب أن يحصل عليه من نظامك الغذائى.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news تضم عائلة فيتامين ب التي تساعد مجموعة متنوعة من الإنزيمات على أداء وظائفها، بدءًا من إطلاق الطاقة من الكربوهيدرات والدهون إلى تكسير الأحماض الأمينية ونقل الأكسجين والمواد المغذية التى تحتوى على الطاقة في جميع أنحاء الجسم:

​عائلة فيتامين ب

B1 الثيامين

ب 2 (ريبوفلافين)

B3 النياسين

B5 حمض البانتوثنيك

B6 البيريدوكسين

B7 البيوتين

B9 حمض الفوليك

B12 كوبالامين

ما هو كوبالامين؟

فيتامين B₁₂، المعروف أيضًا باسم كوبالامين ، هو فيتامين قابل للذوبان في الماء ويشارك في عملية التمثيل الغذائي لكل خلية من خلايا جسم الإنسان، إنه واحد من ثمانية فيتامينات ب وهو عامل مساعد في تخليق الحمض النووي وفي كل من استقلاب الأحماض الدهنية والأحماض الأمينية يوجد فيتامين ب 12 أو كوبالامين بشكل طبيعي في الأطعمة الحيوانية، يمكن أيضًا إضافته إلى الأطعمة أو المكملات الغذائية، فيتامين ب 12 ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، كما أنها تلعب دورًا رئيسيًا في وظيفة وتطور خلايا الدماغ والأعصاب.

لماذا يرتبط فيتامين ب 12 بالشيخوخة الصحية:

فيتامين ب 12 عنصر غذائي أساسي ومهم لصحة الخلايا العصبية وخلايا الدم ، ويحصل معظم الناس على ما يكفي منه في الطعام يمكن لأولئك الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 ، أو عدم القدرة على امتصاصه ، استخدام المكملات.

يحتوى B12 على عدد من الفوائد للصحة العامة عند كبار السن:

مستويات طاقة أفضل، تقليل التعب، منع فقدان الذاكرة، تقليل مخاطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر، تحسين المزاج وتقليل مستويات الاكتئاب والقلق.

الأعراض التى تظهر عند نقص فيتامين ب 12 أو كوبالامين:

فقر الدم الضخم (الأرومات): حالة تكون فيها خلايا الدم الحمراء أكبر من الحجم الطبيعي وكمية أقل من الطبيعي.

فقر الدم الخبيث: يحدث بسبب نقص العامل الداخلي بحيث لا يتم امتصاص فيتامين ب 12.

التعب والضعف: تلف الأعصاب مع التنميل والوخز في اليدين والساقين، فقدان الذاكرة والارتباك، الخرف، كآبة، النوبات.

ما مصادر فيتامين ب التي يجب أن تستهلكها؟

بيض، لبن، جبن، الزبادى، الأسماك والمحار، كبد، لحم أحمر، دواجن، الخميرة الغذائية المدعمة، حبوب الإفطار المدعمة.