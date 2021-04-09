شكرا لقرائتكم خبر عن عودة خدمات فيسبوك وماسنجر وإنستجرام بعد تعطلها مؤقتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادت خدمات منصات فيسبوك وماسنجر وانستجرام إلى العمل من جديد بعد أن تعطلت لدقائق .

وضرب عطل مفاجئ خدمات منصات فيسبوك وماسنجر وإنستجرام في معظم أنحاء العالم، بما في ذلك مصر، ورصد عدد من مستخدمي تلك المنصات عطل فيها أدى إلى تعذر الدخول عليها.

وخلال الشهر الماضي، تعطلت خدمات الواتساب والماسنجر المقدمتين من شركة فيسبوك، لكن هذا العطل لم يستمر لأكثر من ساعة.

يذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي يضرب فيها عطل خدمات شركة فيسبوك، وفي الجمعة 19 مارس الماضي ضرب عطل فني منصات شركة فيسبوك، وهي: واتساب وماسنجر وإنستجرام، بحسب شكاوى لآلاف المستخدمين، وفقًا لموقع Downdetector.

ويتتبع Downdetector حالات الانقطاع عن طريق تجميع تقارير الحالة من سلسلة من المصادر، بما في ذلك الأخطاء التي يرسلها المستخدم على نظامه الأساسي، وقد تؤثر حالات الانقطاع على عدد أكبر من المستخدمين.

سرعان ما عادت الخدمات من جديد في أقل من ساعة وحينها صرح المتحدث باسم شركة فيسبوك بأن عطلا فنيا تسبب في عدم وصول بعض المستخدمين إلى بعض خدمات فيسبوك ومنها واتس آب .

وأضاف المتحدث، في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط: «لقد قمنا بحل المشكلة، ونعتذر عن أي إزعاج قد تسبب به العطل».