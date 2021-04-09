شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحافظ على رطوبة جسمك فى الصيف؟.. تناول المانجو والبطيخ والخيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فصل الصيف يمكنك الاستمتاع بتناول العديد من الفواكه والخضروات الموسمية التى تعتبر مغذية وتساعد أيضًا فى الحفاظ على رطوبة الجسم، فهى بدائل أفضل للمشروبات الغازية والعصائر المليئة بالسعرات الحرارية، ويمكن إضافة تلك الخضروات والفواكه إلى نظامك الغذائى بأكثر من طريقة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

4 فواكه وخضروات تحافظ على رطوبة الجسم وتحميك من ارتفاع درجة الحرارة فى الصيف: 1- المانجو

فاكهة صيفية جيدة الاستخدام وغنية بالعناصر الغذائية، ويمكن تناولها أو صنع عصير منها، ولكن ينبغي تناولها باعتدال لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ولكنها أيضًا غنية بفيتامينات A وC والصوديوم والألياف كما تتضمن أكثر من 20 معدنًا آخر، وهى مفيدة لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض القلب.

2- البطيخ

لا شيء أفضل من تناول البطيخ فى أيام الصيف الحارة، حيث يحتوى على 92٪ من الماء وهو أحد أكثر الأطعمة المرطبة التى يمكنك تناولها، غنى بالألياف وفيتامين سى وفيتامين أ والمغنيسيوم والبوتاسيوم، حيث يحمى من خطر الإصابة بالسرطان والسكتة الدماغية، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات.

3- الخيار

يمكن لخصائص التبريد الطبيعية التي يتمتع بها الخيار في أن تحمى من الجفاف وارتفاع درجة الحرارة فى فصل الصيف، فهو غنى بفيتامين K والبوتاسيوم والمغنيسيوم ، ويحتوى الخيار على 95% من الماء وكمية قليلة من السعرات الحرارية، حيث يساعد فى إزالة السموم من الجسم ويحافظ أيضًا على بشرتك صحية وجميلة.

4- الطماطم

إدراج الطماطم فى نظامك الغذائى يمكن أن يوفر لك بعض العناصر الغذائية الأساسية، فهى غنية بفيتامينات أ وب2 وسى وحمض الفوليك والألياف والبوتاسيوم، فهى لها العديد من الفوائد الصحية، حيث تحمى من السرطان واضطرابات المناعة الذاتية وأمراض القلب، كما تحتوى على نسبة عالية من الماء 95%.