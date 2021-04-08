مصر تعتزم إنتاج 80 مليون جرعة من لقاح سينوفاك سنويا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الصحة المصرية، الخميس، إن مصر اتفقت مع شركة سينوفاك الصينية على تصنيع لقاحها للوقاية من مرض "كوفيد-19".

وتستهدف مصر إنتاج ما يصل إلى 80 مليون جرعة سنويا، ويمكن أن يعطي هذا الاتفاق دفعة قوية لجهود التطعيم في مصر التي حصلت حتى الآن على 1.5 مليون جرعة فيما يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة.

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد إن مجلس الوزراء والرئاسة وافقا على اتفاقية للتصنيع المشترك لإنتاج اللقاحات التي سيتم توزيعها في مصر ودول أفريقية أخرى.

وذكرت الوزارة في بيان أن إحدى منشآت التصنيع جاهزة لإنتاج 20 مليون جرعة سنويا، في حين بإمكان الثانية إنتاج ما يصل إلى 60 مليون جرعة.

وتسلمت مصر حتى الآن 854400 جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا علاوة على 650 ألف جرعة أخرى من اللقاح الصيني الذي طورته المجموعة الوطنية الصينية للأدوية (سينوفارم)، وقالت هالة زايد إن عدد جرعات سينوفارم التي يتم استلامها سيزيد قريبا حتى مليون جرعة.

وبدأت مصر في تطعيم الأطقم والكوادر الطبية على خطوط المواجهة مع مرض "كوفيد-19"، في 24 يناير/ كانون الثاني، ووسعت نطاق التطعيم في الرابع من مارس/ آذار ليشمل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.