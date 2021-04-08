ليبيا تتسلم 57600 جرعة لقاح كورونا من "كوفاكس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت الشحنة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا التي تحتوي على 57600 جرعة من منظمة "كوفاكس" المعنية بتوزيع اللقاحات، الخميس، إلى مطار معيتيقة الدولي الليبي في طرابلس.

وذكر مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق البحر المتوسط في بيان، أنه تم تخصيص الدفعة الأولى من اللقاحات للفئات ذات الأولوية في ليبيا بما في ذلك العاملين بمجال الصحة في مراكز العزل، والأشخاص فوق سن 75 عاماً، والمصابين بأمراض مزمنة، والعاملين الآخرين بمجال الصحة في المرافق الصحية المختلفة.

وسيتم توزيع اللقاحات على مراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد، بناء على خطة توزيع تم إعدادها بالتنسيق مع السلطات الصحية الوطنية في ليبيا.

وقال وزير الصحة الليبي، علي الزناتي: "يسعدنا وصول الدفعة الأولى من لقاحات كوفاكس إلى ليبيا".

وأضاف: "ليبيا هي أحد المشاركين في التمويل الذاتي في منشأة كوفاكس، وإجمالاً، طلبنا جرعات كافية من اللقاح لتحصين ما لا يقل عن مليون و 374 ألفاً و200 شخص، ونتوقع تسليم جرعات إضافية بحلول نهاية الشهر الجاري".