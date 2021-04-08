شكرا لقرائتكم خبر عن السمنة وعدم ممارسة الرياضة يزيدان فرص أمراض القلب للرجال تحت الأربعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة جوتنبرج بالسويد أن حالات فشل القلب والسكتات الدماغية تزداد لدى الرجال دون سن الأربعين، وذلك رغم أن فشل القلب والسكتة الدماغية من التشخيصات غير المعتادة بين الشباب، ووفقاً لموقع "ميديكال نيوز" وجد العلماء روابط بين السمنة وانخفاض اللياقة البدنية فى سن المراهقة والشباب وزيادة مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب.

وتضمنت الدراسة الحالية، التى نُشرت فى مجلة الطب الباطنى، بيانات عن 1258432 رجلاً.

وتم دمج تفاصيل وزن الرجال المفحوصين وطولهم ولياقتهم البدنية عند التجنيد مع البيانات فى السجل الوطنى للمرضى التابعين للمجلس الوطنى للصحة والرعاية الاجتماعية وسجل أسباب الوفاة للفترة 1991-2016.

وزادت نسبة المشاركين الذين كانوا يعانون من زيادة الوزن أى مع مؤشر كتلة الجسم (BMI) من 6.6 إلى 11.2% بين عامى 1971 و 1995 ، في حين ارتفعت نسبة السمنة (مؤشر كتلة الجسم فوق 30) من 1.0 إلى 2.6 % خلال نفس الفترة.

وقال العلماء إن هذه العوامل - أى زيادة الوزن والسمنة وقلة اللياقة - تفسر جزئيًا الزيادة الكبيرة في قصور القلب التي نراها في الدراسة، وكذلك الارتفاع في السكتة الدماغية.

وأوضح العلماء أن تدني اللياقة البدنية يؤثر فى وقت مبكر ويزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك من المهم محاولة ممارسة المزيد من النشاط البدنى، وأن تكون قد اكتسبت بالفعل عادات غذائية جيدة بدءا من سن المراهقة.