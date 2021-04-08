شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية تشخيص اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط عند البالغين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واحدة من أكثر الخرافات شيوعًا حول اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) هى أنه يحدث فقط عند الأطفال، لكن الحقيقه أنه قد يصيب البالغين أيضا، ووفقا لتقرير لموقع healthline لا يوجد اختبار واحد لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، لكن توجد تقييمات واختبارات متعددة لتشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

ولا يمكن تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من خلال ملاحظة بسيطة أو محادثة سريعة، ويمكن أن يكون التشخيص عند البالغين معقدًا لأن العديد من البالغين تعلموا إخفاء العديد من أعراضهم على مر السنين، بالإضافة إلى ذلك يجب استبعاد حالات أخرى مثل صعوبات التعلم أو اضطرابات المزاج في بعض الحالات.

طرق تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند البالغين تاريخك الشخصى

ستحتاج إلى الاستعداد للإجابة على الكثير من الأسئلة حول طفولتك سيرغب الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية العقلية في معرفة إجابات لأسئلة مثل:

ما هى درجاتك فى المدرسة؟

هل كنت فى كثير من الأحيان فى مشكلة؟

هل لديك مشكلة مع التنظيم؟

هل كانت غرفتك دائما فى حالة من الفوضى؟

قد يكون من المفيد إحضار بطاقات التقارير أو سجلات أخرى لأيام مدرستك، إذا كان بإمكانك الحصول عليها، وفى كثير من الأحيان لا تسرد بطاقات التقارير التقديرات فحسب، بل تسرد تعليقات المعلم التي قد تشير إلى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

فى بعض الحالات قد يرغب الطبيب الذي يقوم بتقييم الحالة في الاتصال بأحد الوالدين أو الوصي أو أي شخص آخر يمكنه تقديم تفاصيل حول طفولتك.

يواجه العديد من البالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبة في تذكر بعض أحداث طفولتهم قد يقللون من أهمية أعراضهم أو المشاكل التي تسببوا فيها.

يجب أن تكون قد ظهرت عليك بعض أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط قبل سن 12 عامًا ليتم تشخيصك، لذا فإن هذا الجزء من التقييم مهم جدًا في بعض الحالات، وقد تتغير هذه الأعراض مع تقدمك في العمر.

قد لا تظهر أعراضك بالطريقة نفسها التى كنت تعانى منها عندما كنت طفلاً، ومع ذلك بالنسبة لمعظم الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين.

قد يُطلب أيضًا من عائلتك أو زوجتك أو أصدقائك المقربين المشاركة في هذا الجزء من التقييم عندما تحدد موعدًا لتقييم اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ومن المحتمل أن يطلب أخصائي الرعاية الصحية إذنك لإرسال استبيانات إلى الأشخاص الذين اخترتهم للمساعدة في تقديم المزيد من الأفكار.

استخدام مقاييس تصنيف السلوك

يمكن استخدام مقياس أو أكثر لتصنيف السلوك فى تقييمك، تسرد هذه المقاييس السلوكيات الشائعة لدى الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قد يطلب منك المقيم أن تملأه قبل التقييم أو أن تكمله معك خلال الموعد.

اختبار حالات الصحة العقلية الأخرى

سيرغب بعض المقيمين أيضًا فى اختبارك بحثًا عن حالات أخرى، على سبيل المثال قد تحتاج إلى اختبار معرفي للبحث عن صعوبات التعلم أو الإعاقة الذهنية قد يتسبب ذلك أيضًا في حدوث صعوبات في المدرسة أو العمل.

قد يتم فحصك أيضًا بحثًا عن اضطرابات الشخصية أو المزاج التى قد تسبب أعراضًا مشابهة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هذه الاختبارات لا تتعلق باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، لكنها تستبعد الحالات الأخرى لمساعدة المقيِّم في إجراء التشخيص.

طلب الفحص البدني

قد تحتاج إلى فحص طبى لاستبعاد أى أسباب طبية كامنة لأعراضك، فيمكن أن تسبب أحيانًا حالات مثل اضطرابات الغدة الدرقية واضطرابات النوبات أعراضًا مشابهة جدًا لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.