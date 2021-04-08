المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 مايو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، تمديدا جديدا لحالة الطوارئ الصحية السارية منذ عام في البلاد وذلك لمدة شهر بهدف مكافحة فيروس كورونا.

وأورد بيان للحكومة: "قرر مجلس الحكومة، المنعقد، الخميس، بالرباط، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 مايو/أيار 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد".



وكانت السلطات أعلنت، الأربعاء، تشديد حظر التجول الليلي الساري منذ ديسمبر/كانون الأول خلال شهر رمضان.

وسيؤدي هذا القرار إلى تعليق الصلوات الجماعية مساءً في المساجد، ويحظر خروج العائلات بعد الإفطار.

والمغرب في حال طوارئ صحية منذ منتصف مارس/آذار، وحظر التجول مفروض منذ ديسمبر/كانون الأول، بيد أنّ السلطات عززت حديثاً التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس ونسخه المتحوّرة.

وتمَّ رصد بضع عشرات من حالات النسخة البريطانية المتحوّرة في سبع مناطق في المملكة، حسب وزارة الصحة.

وكان قد جرى إغلاق الحدود، فيما علّقت الرحلات الجوية مع ثلاثين دولة في الأسابيع الأخيرة وذلك بعد استئنافها بناء على استثناءات.

وسجّل المغرب رسميا 499,688 إصابة، بينها 8867 وفاة، فيما تلقى اللقاح أكثر من أربعة ملايين شخص منذ إطلاق حملة التطعيم الوطنية في نهاية يناير/كانون الثاني، بحسب آخر حصيلة، الأربعاء.

وكان للأزمة الوبائية أثر عميق على اقتصاد البلاد، إذ بلغ الانكماش نحو 7,1% وفقاً لأرقام غير نهائية صدرت نهاية مارس/آذار عن المعهد الوطني للإحصاء.