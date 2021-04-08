شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: بعض حالات النزيف الدماغي تستدعي تدخل جراحي.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح د. حسام الجهني، أستاذ جامعي واستشاري جراحه المخ والأعصاب وجراحة قسطرة الأوعية العصبية، أهمية التدخل الجراحي في بعض حالات النزيف الدماغي لتخفيف الضغط على الأنسجة الدماغية المركزية.

وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن بعض حالات النزيف الدماغي تستدعي تدخلاً جراحياً لتخفيف الضغط على الأنسجة الدماغية المركزية والتعجيل بالتعافي الدماغي”.

وأضاف أنه بالإمكان تفريغ النزيف الدماغي بفتحات صغيره في الجمجمة (أقل من ٢ سنتيمتر) وبدقه عالية عن طريق استخدام أجهزة الملاحة الجراحيةNeuronavigation إن توفرت.. حماكم الله جميعا”.