ارتفاع إصابات كورونا في إيطاليا.. وتراجع الوفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إيطاليا تسجيل 487 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، الخميس، نزولاً من 627 الأربعاء، فيما ارتفع عدد الإصابات الجديدة 17221 مقابل 13708 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 112861 حالة وفاة بـ"كوفيد-19" منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير/شباط من العام الماضي، وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد بريطانيا والسابع عالمياً.



كما بلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا حتى اليوم 3.72 مليون حالة.

وبلغ عدد المصابين بـ"كوفيد-19" في المستشفيات، والذين لا يشملون من هم في وحدات الرعاية الفائقة، 28851، الخميس، نزولاً من 29316 في اليوم السابق.