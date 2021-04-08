شكرا لقرائتكم خبر عن هل يزيد فقدان حاستى البصر والسمع من مخاطر الإصابة بالخرف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة جديدة صادرة عن جامعة كانجوون الوطنية بكوريا الجنوبية إلى أن فقدان حاستى السمع والبصر يعرضك لخطر الإصابة بالخرف والتدهور المعرفى بعد مرور عدة سنوات، وغالبا ما يكون فقدان حاسة السمع أو البصر من علامات التقدم بالعمر، طبقا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس.



دراسة تؤكد ضعف السمع والبصر يعرضك للاصابة بالخرف

وأكد الباحثون أن فقدان الحواس مؤلم وله تأثير على حياتك اليومية، لكن نتائج الدراسة أشارت إلى أن فقدان حاستى السمع والبصر قد يكون مصدر قلق خاص، بعد أن فحصت الدراسة نحو 6 آلاف و500 شخص تتراوح أعمارهم بين 58 الى 101 عاما، حيث تم تحديد ضعف البصر والسمع من خلال استبيان يتناول عن مدى استخدام النظارات أو المعينات السمعية.

وتوصلت الدراسة إلى أن الإصابة بمرض الخرف كان شائعًا بين المصابين بالإعاقة السمعية والبصرية، حيث قام الباحثون بتقييم مهارات التفكير والذاكرة لدى الناس كل عامين لمدة 6 أعوام، ثم قاموا بتحليل العلاقة بين الإصابة بضعف السمع أو البصر والخرف والإعاقة والخرف.

وأشارت الدراسة إلى أنه على مدار 6 سنوات من تقييم المشاركين بالدراسة تبين أن المشاركين الذين يعانون من ضعف فى السمع والبصر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بالمجموعة التى تتمتع بوظيفة حسية طبيعية، بينما جاء الانخفاض في درجات اختبارات التفكير أكثر حدة بين الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع والبصر.

وأوضحت الدراسة أنه عندما يعانى شخص ما من إعاقات، فقد يزيد ذلك من خطر العزلة والاكتئاب، والتي وجدت الأبحاث السابقة أنها قد تؤثر على مخاطر الخرف ومهارات التفكير في وقت لاحق.