القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن أكثر من 100 دولة من بينها 61 من الاقتصادات ذات الدخل المنخفض تلقت لقاحات كورونا 100 دولة تلقت لقاحات كورونا عبر "كوفاكس".

يأتي هذا بعد 42 يوماً فقط من تسليم أول شحنة دولية إلى غانا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وأشارت المنظمة إلى تسليم أكثر من 38 مليون جرعة من لقاحات فايزر وأسترازينيكا، على الرغم من التأخير في عمليات التسليم المخططة لشهري مارس/آذار وأبريل/نيسان الجاري.

وذكر الدكتور سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي لتحالف جافي للقاحات، أن "كوفاكس" قد يكون على الطريق الصحيح لتقديم اللقاحات خلال النصف الأول من العام الجاري لجميع الدول المشتركة في المرفق.

من جهته، أوضح الدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام للمنظمة، أن وصول اللقاحات إلى 100 دولة عبر "كوفاكس" يمثل علامة بارزة في مكافحة الوباء، والحد من انتشار الفيروس في مواجهة الانتشار السريع لمتغيراته لإبطاء الطفرات الفيروسية.

ووفقاً لبرامج "كوفاكس" المحدثة، من المتوقع تسليم ما لا يقل عن ملياري جرعة لقاح خلال العام الجاري 2021.

كما تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية حدثاً لتحفيز المزيد من الالتزام والدعم الدولي لتسريع وصول اللقاحات للدول الفقيرة، حيث توجد فجوة قدرها مليارا دولار لتمويل وتأمين ما يصل إلى 1،8 مليار جرعة لقاح ممولة من المانحين.