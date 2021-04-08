مع ارتفاع الإصابات.. نقص في إمدادات لقاحات كورونا بالهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعاني مناطق عدة في الهند من نقص في إمدادات اللقاحات إذ عمدت مراكز تلقيح، الخميس، إلى رد الأشخاص المؤهلين لتلقي اللقاح بسبب نقص الجرعات، مع ارتفاع الإصابات بأسرع معدل لها منذ بدء الجائحة.

واجتاحت موجة ثانية من فيروس كورونا الهند في الأسابيع الأخيرة لتسجل البلاد رقماً قياسياً للإصابات بلغ 126 ألفاً في الساعات الـ24 الأخيرة، أي أكثر بـ10 مرات من معدلات فبراير/شباط، وبلغت الإصابات نحو 1.8 مليون منذ بداية مارس/آذار.



وتسعى الحكومة الهندية بشكل يائس لتجنب فرض إغلاق جديد، لكن العديد من المناطق شددت إجراءاتها، ومن المقرر أن تدخل ولاية ماهاراشترا مركز التفشي الجديد للفيروس في الهند إغلاقاً مشدداً نهاية الأسبوع، وكانت ولاية تاميل نادو، الخميس، أحدث ولاية تفرض إغلاقاً تاماً.

وغرّد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي بعد تلقيه الجرعة الثانية، الخميس، أن اللقاح "من بين السبل القليلة التي لدينا لدحر الفيروس"، داعياً الآخرين إلى حذو حذوه وأخذ اللقاح.

لكن أكبر حملة وطنية في العالم للتحصين تعاني من مشاكل بعد تلقيح 87 مليون شخص حتى الآن في بلد يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.

ووفق صحيفة "تايمز أوف إنديا" فإن 10 ولايات سكانها أكثر من 700 مليون نسمة لديها مخزون لثلاثة أو أربعة أيام، بينها أوتار برادش وبيهار وبنغال.

وفي ماهاراشترا التي تضم مدينة مومباي، حذّر وزير صحة الولاية، الأربعاء، أن المخزون سوف ينفد في غضون 3 أيام ما لم يتم تسلم لقاحات جديدة.

وقال راجيش توبي للصحفيين: "علينا إبلاغ الناس أنه نظراً لعدم وصول إمدادات اللقاحات، فإنه يتعين عليهم العودة إلى منازلهم".

وأمام مركز تلقيح حكومي في حي دارافي، أكبر أحياء مومباي العشوائية، تشكلت طويلة من المواطنين الذين ينتظرون تلقي اللقاح، في حين أشارت الطبيبة عفرين سلطانة خان إلى أن المركز الذي تديره لم يعد يملك سوى 440 جرعة قبل أن يقفل أبوابه.

وفي بنغالور، قال مسؤول لوكالة "فرانس برس" إن المخزون سينفد نهاية الاسبوع مع تأخر وصول شحنة من مليون جرعة خمسة أيام.

ومع ذلك قال وزير الصحة الهندي هارش فاردان في وقت متأخر الأربعاء، إن ولايات عدة تحاول "حرف الانتباه بسبب فشلها، وتنشر الذعر بين الناس".

واضاف أن المزاعم بنقص اللقاحات في ماهارشترا "لا أساس لها مطلقاً".

واعتبر رئيس معهد سيروم الهندي، أكبر صانع لقاحات في العالم، الثلاثاء إن الطاقة الإنتاجية "تعرضت لضغط شديد".

واعتمدت دول فقيرة أخرى وبعض الدول الغنية على سيروم من أجل تأمين امدادات من لقاح استرازينيكا، لكن الشهر الماضي وضعت نيودلهي حدا للصادرات وأعطت الاولوية للاحتياجات المحلية.