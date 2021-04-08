إنفوجراف.. نصائح للحماية من كورونا خلال التسوق في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، الإجراءات الوقائية العامة لشهر رمضان المبارك.

وتشمل الإجراءات الاحترازية والوقائية العامة التي اعتمدتها اللجنة الالتزام بلبس الكمام في كافة الأوقات، خاصة حول الفئات الأكثر عرضة للإصابة، وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، والحرص على تغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس بمحارم ورقية ثم التخلص منها فورا.

وأوصت اللجنة بالمواظبة على تعقيم اليدين بمطهر كحولي أو غسلهما جيدا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، والحرص على تنظيف وتعقيم الأدوات والأسطح التي تلمس باستمرار، وأيضا الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقل.

الإنفوجراف التالي يوضح نصائح للحماية من كورونا خلال التسوق في رمضان:



