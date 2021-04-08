خط إنتاج مصري للقاح كورونا.. ووزيرة الصحة: "أسترازينيكا" آمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة في مصر، إن لقاح أسترازينيكا للوقاية من كورونا، آمن وفعال، ولم نرصد أعراضا غير متوقعة على من تلقوه.

وأضافت أنه تم توسيع العمل في المراكز الخاصة بلقاحات فيروس كورونا، مطالبة المواطنين بعدم التزاحم والذهاب فى توقيتات مختلفة على مدار اليوم.



وكشفت وزيرة الصحة المصرية، أنه خلال أيام تصل شحنة جديدة من اللقاحات، وخلال 4 أسابيع تستكمل مصر 4.5 مليون جرعة، مشيرة إلى أن الوزارة أوشكت على تطعيم العاملين بمصر للطيران وعمال قناة السويس، كما سيتم تطعيم العاملين بالقطاع السياحى، وأنه جار تجهيز خط فى 6 أكتوبر لإنتاج مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني سنويا.

وطالبت الدكتورة هالة زايد، المواطنين بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية خلال شهر رمضان، خاصة للمصلين خلال وجودهم بالمساجد، مثل الكمامة والسجادة الخاصة.