شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار الأجسام المضادة للسكرى يحدد الإصابة بسكر النوع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحقق اختبار الأجسام المضادة من الأجسام المضادة التى يصنعها الجسمك لمحاولة محاربة المواد الغريبة مثل الجراثيم، لكن فى بعض الأحيان تهاجم الأجسام المضادة الأشياء الطبيعية فى جسمك ويمكن أن يشمل ذلك الخلايا التى تصنع الأنسولين والمواد الكيميائية الأخرى المرتبطة بالأنسولين، ويمكن أن تؤدى مشاكل الأنسولين إلى الإصابة بمرض السكرى، وفى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار الأجسام المضادة للسكرى، وفقاً لموقع جامعة روتشيستر الأمريكية.

يستخدم الطبيب هذا الاختبار لمعرفة ما إذا كان لديك مرض السكرى من النوع الأول، حيث يعد مرض السكرى من النوع الأول أكثر شيوعًا عند الأطفال والمراهقين والشباب، أما داء السكرى من النوع الثانى هو أكثر أنواع مرض السكرى شيوعًا ويمكن أن يحدث فى أى عمر.

الأجسام المضادة التى تم اختبارها هى:

- الأجسام المضادة السيتوبلازمية لخلية الجزيرة (ICA)

- الأجسام المضادة الذاتية ديكاربوكسيلاز حمض الجلوتاميك (GADA)

- الأجسام المضادة الذاتية المرتبطة بالأنسولين -2 (IA-2A)

- الأجسام المضادة للأنسولين (IAA)

إذا كان لديك مزيج من هذه الأجسام المضادة بمستويات عالية، فقد يعني ذلك أنك مصاب بداء السكرى من النوع الأول أو قد يعنى أنك معرض لخطر الإصابة به.

غالبًا ما تظهر هذه الأجسام المضادة قبل سنوات من بدء الأعراض لذا فإن هذا الاختبار مفيد إذا كان لديك تاريخ عائلى لمرض السكرى من النوع الأول.

ولا يمتلك الأشخاص المصابون بداء السكرى من النوع الثانى هذه الأجسام المضادة، لذا فإن الاختبار مفيد أيضًا لتحديد نوع مرض السكرى الذى يعانى منه الشخص.

لماذا يطلب الطبيب هذا الاختبار؟

قد تحتاج إلى فحص الدم هذا للتأكد من إصابتك بداء السكرى من النوع الأول.

ما الاختبارات الأخرى التى قد تجريها مع هذا الاختبار؟

لوحة الأجسام المضادة لمرض السكرى هى مجرد اختبار واحد يستخدم للتحقق من داء السكرى من النوع الأول، وقد يطلب طبيبك أيضًا اختبار C-peptide أو اختبار فحص الأنسولين.

قبل الحصول على لوحة الأجسام المضادة لمرض السكري لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بداء السكرى من النوع 1، قد يكون لديك اختبار جلوكوز بلازما عشوائي أو صائم، أو قد يكون لديك اختبار تحمل الجلوكوز الفموي، اختبار الجلوكوز في بلازما الصيام هو فحص دم يتم إجراؤه بعد الصيام لمدة 8 ساعات.

وفي اختبار تحمل الجلوكوز الفموي ، يتم فحص دمك بعد الصيام لفترة من الوقت ثم شرب محلول سكري سيجري العديد من مقدمي الرعاية الصحية أيضًا اختبارًا يسمى الهيموجلوبين A1C يعطي هذا الاختبار متوسط ​​نسبة السكر في الدم لديك على مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ماذا تعني نتائج اختبار الأجسام المضادة للسكري؟

إذا كانت الأجسام المضادة موجودة فى دمك، فقد تكون مصابًا بداء السكرى من النوع الأول أو قد تكون معرضًا لخطر تطويره.

إذا لم تكن الأجسام المضادة موجودة في دمك، فقد تكون مصابًا بداء السكري من النوع الثاني لكن بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول سيختبرون نتائج سلبية لهذه الأجسام المضادة.