شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء ..اعتماد 47 مدرسة بـ8 إدارات من "ضمان الجودة" لعام 2021 بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الخميس اعتماد ٤٧ مدرسة من مدارس محافظة الإسكندرية فى الإدارة تعليمية الثماني، التى حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، المتقدمة خلال العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠، والمتقدمة خلال العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠،

وقال أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اعتمدت ٤٧ مدرسة من مدارس مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وهي كالتالي: ٧ مدارس بإدارة المنتزه التعليمية، و٨ مدارس بإدارة شرق التعليمية، و٦ مدارس بإدارة وسط التعليمية، و٦ مدارس بإدارة الجمرك التعليمية،و٩ مدارس بإدارة غرب التعليمية، و٦مدارس بإدارة العجمي التعليمية ومدرستين بإدارة العامرية التعليمية و٣ مدارس بإدارة برج العرب التعليمية.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة لإدارة الجودة عن الجهد المبذول بقيادة الدكتورة نجلاء على سليم مدير إدارة قياس الجودة واللامركزية بالمديرية ولجميع العاملين بمدارس محافظة الإسكندرية التي حصلت على الاعتماد تقديرًا لجهدهم المتميز والعمل الجاد في تفعيل ممارسات الجودة والنهوض بالعملية التعليمية، والذي توج بفوز وحصول هذه المدارس على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .

وتنشر "المصرى اليوم"، أسماء المدارس الحاصلة على الاعتماد والجودة لهذا العام:

بالأسماء .. اعتماد ٤٧ مدرسة بـ8 إدارات من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لعام 2021

بالأسماء .. اعتماد ٤٧ مدرسة بـ8 إدارات من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لعام 2021

بالأسماء .. اعتماد ٤٧ مدرسة بـ8 إدارات من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لعام 2021

بالأسماء .. اعتماد ٤٧ مدرسة بـ8 إدارات من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لعام 2021

بالأسماء .. اعتماد ٤٧ مدرسة بـ8 إدارات من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لعام 2021

بالأسماء .. اعتماد ٤٧ مدرسة بـ8 إدارات من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لعام 2021

بالأسماء .. اعتماد ٤٧ مدرسة بـ8 إدارات من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لعام 2021