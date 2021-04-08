شكرا لقرائتكم خبر عن طرق علاجية جديدة لمقاومة سرطان الرئة ذى الخلايا الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل باحثون بجامعة كولونيا بألمانيا إلى طريقتين جديدتين لعلاج سرطان الرئة، طبقا لما ورد فى موقع ميديكال إكسبريس، وقالت الدراسة إنه يمكن استهداف الخلايا السرطانية من خلال تحريض الإجهاد التأكسدى الذى يعمل على موت الخلايا من خلال تحفيزه عن طريق تناول المريض عقاقير تعمل على إزالة كتلة الورم.



سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة

يأتى ذلك بعد زيادة الإصابات بسرطان الرئة ذى الخلايا الصغيرة فى ألمانيا، حيث يتم تشخيص ما يصل إلى 8000 حالة جديدة من سرطان الرئة سنويا، وأرجعت الدراسة أسباب زيادة حالات الإصابات إلى قدرة الخلايا السرطانية على الهروب داخل الجهاز المناعى، ما أسفر عن زيادة حالات الإصابات.

وأشار الباحثون إلى استخدام طرق مبتكرة لقتل الخلايا السرطانية مثل موت الخلايا المنظمة عن طريق موت الخلايا المبرمجة، خاصة أن الخلايا تنقسم بسرعة عالية وبالتالى يجب مقاومة ذلك من خلال العلاج الكيميائى، لكنهم قالوا إن ذلك لن يكون علاجا حاسما فى بعض الحالات نظرا لأن الخلايا السرطانية تتطور بسرعة وتنجح فى مقاومة العلاج.

وتستهدف الدراسة التوصل إلى علاج جديد يعتمد على آليات موت الخلايا المعطلة بالفعل فى الخلايا السرطانية من أجل القضاء على الورم، حيث استخدم فريق البحث عينات من المرضى تم أخذها فى وقت التشخيص لمعرفة مسارات موت الخلايا التى لا تزال متاحة، فى محاولة لموت الخلايا التقليدية داخل الورم في هذه المرحلة المبكرة ، من خلال تنشيط الجينات المهمة التي تعمل على القضاء عليها.

وتوصى الدراسات السريرية المستقبلية باستخدام هذا العلاج لمرضى سرطان الرئة مدى مؤكدة أنه سيحسن خيار العلاج الموجه وتشخيص مرضى سرطان الرئة ذى الخلايا الصغيرة.